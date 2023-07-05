Emekli Sandığı maaşları son dakika kaç TL oldu 2023? Temmuz 2023 en düşük Memur Emeklisi maaşları ne kadar oldu? Emekli öğretmen, emekli polis, hemşire, doktor maaşları...
Emekli Sandığı maaşları hakkında aramalar sabah saatlerinde hız kazandı. Memurların yanı sıra memur emeklilerinin de maaşları bugün belli oluyor. Son veriye göre hesaplar yapıldı. Peki, Emekli Sandığı maaşları son dakika kaç TL oldu 2023? Temmuz 2023 Memur Emeklisi maaşları ne kadar oldu? Emekli öğretmen, emekli polis, hemşire, doktor maaşları kaç TL oldu? İşte detaylar....
TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri ve hesaplamalar, emeklilerin maaşlarının ne kadar artacağını belirlemek için kritik bir referans noktası oluşturuyor. Bu nedenle emekliler zamlı maaşları öğrenmek için heyecanla bekliyor ve bu konuda arama motorlarına yönelerek güncel bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Peki, Emekli Sandığı maaşları son dakika kaç TL oldu 2023? Temmuz 2023 en düşük Memur Emeklisi maaşları ne kadar oldu? İşte detaylar...
Emekli Sandığı maaşları son dakika kaç TL oldu 2023? Temmuz 2023 en düşük Memur Emeklisi maaşları ne kadar oldu?
Bugün açıklanacak enflasyon rakamları sonrası memur emeklilerinin maaş zammı da belli olacak. Detaylar geldiğinde haberimize eklenecektir.
EMEKLİLERE FARK YATIRILACAK
Yapılacak zamlar memur emeklilerine de yansıtılacak. Yaklaşık 2 milyon memur emeklisi de heyecan içerisinde zamları bekliyor. Memur emeklilerinin Temmuz aylıkları, ikramiyeleriyle birlikte bayramdan önce ödenmişti. Temmuz artışının belli olmasının ardından oluşan zam farkı sonra hesaplara yatırılacak. Maaşını aylık alanlara 1 aylık zam farkı ödenecek.
REFAH PAYI HARİÇ MEMUR ZAMMI BELLİ OLACAK
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 5 Temmuz Çarşamba günü bugün saat 10:00'da Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Bununla beraber 6 aylık enflasyon rakamları dolayısıyla memur enflasyon farkı kesinleşecek. Memur enflasyon farkına yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı ilave edilerek refah payı hariç memur zammı belli olacak.