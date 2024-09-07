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En düşük emekli maaşı 14 bin TL mi olacak? Yıl sonu enflasyon tahmini %41.5 olarak açıklandı zam oranları hesaplandı! Refay payı gelir mi?

Yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 41.5 olarak açıklanmasının ardından zam oranları hesaplanırken taban maaş artışı da gündeme geldi. Temmuz ayında 10 bin liradan 12.500 TL'ye çıkartılan en düşük emekli maaşının Ocak ayında enflasyonun kesinleşmesinden sonra artırılması gündemde.

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Giriş Tarihi 07 Eylül 2024, 06:59 Güncelleme Tarihi07 Eylül 2024, 06:59
En düşük emekli maaşı 14 bin TL mi olacak? Yıl sonu enflasyon tahmini %41.5 olarak açıklandı zam oranları hesaplandı! Refay payı gelir mi? 1

Türkiye ekonomisinin üç yıllık yol haritasının yer aldığı Orta Vadeli Program'da 2024 yılı sonu için enflasyon hedefi yüzde 41.5 olarak revize edildi.

En düşük emekli maaşı 14 bin TL mi olacak? Yıl sonu enflasyon tahmini %41.5 olarak açıklandı zam oranları hesaplandı! Refay payı gelir mi? 2

Yıl sonunda enflasyon tahmininin tutması durumunda 6 aylık oran da yüzde 13.44 olarak hesaplanıyor.

En düşük emekli maaşı 14 bin TL mi olacak? Yıl sonu enflasyon tahmini %41.5 olarak açıklandı zam oranları hesaplandı! Refay payı gelir mi? 3

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artış oranı yüzde 13.44 olurken memurların artış oranı ise bu tahmine göre yüzde 9.31 oluyor.

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