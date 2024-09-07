ÇALIŞANA MÜJDE | Tatiller uzuyor esnek mesai geliyor! Yeni Orta Vadeli Program çalışma modellerini gündemine aldı! Neler değişecek?

Resmi gazetede yayımlanan Yeni Orta Vadeli Program yeni çalışma modellerini gündemine aldı. Yapılacak yasal düzenlemeler ile çalışanların iş ve özel hayat dengesi kurulacak.
Önceki gün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve ilgili 6 bakan tarafından kamuoyu ile paylaşılan Orta Vadeli Program'da (OVP) da bir öncekindeki gibi çalışma modellerindeki değişiklikler yer aldı.
Böylece pandemi döneminde gündemimize giren uzaktan çalışma, esnek çalışma gibi kavramlar yasal düzenlemelerle uygulamaya geçecek. Burada özellikle çalışanların verimliliğini artıracak, iş ve yaşam dengelerini sağlayacak biçimde düzenlemeler yapılacak.
YENİ SEKTÖRLER
Yeni dönemin gelişmeleri ve teknolojik değişimlerle yeni meslekler oluşması bu yönde tedbirler almayı da gerektiriyor. bazı sektörler artık ortadan kalkarken geleceğin meslekleri ve çalışma biçimleri onların yerini alacak. Böylece yeni döneme uygun mesleki eğitim ve çalışma şekli ortaya çıkacak.