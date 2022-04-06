Kampanyada son viraj: 🔐TOKİ'den 1.086 TL taksitle 2+1- 3+1 sıfır daire fırsatı! 4 ilde %25 peşinat verip ev sahibi olmayan kalmayacak! İzmir, Bursa...
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) makul fiyatlı konut satışı gerçekleştireceği illeri paylaştı. 4 ilde kuralı satış devam ediyor. Konutlar amacıyla fiyatlar 260 bin liradan başlıyor. 180 aya kadar vade imkanının bulunduğu fırsatı değerlendirmek isteyen vatandaşlar konutlara dair verileri öğrenmek üzere incelemelere başladı. Son açıklamayla beraber,4 kentte bulunan, konut satışın devam ettiği bilgisine yer veriliyor. Kuralı satışlarda ya da alt gelir projelerinde, ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma koşulu aranmaktadır. İşte TOKİ 2022 Nisan ayı kampanyaları!
Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) ev almak isteyenler için Nisan ayında da fırsat devam ediyor. Her yıl binlerce kişiyi az peşinat, düşük taksit ve uzun vade ile ev sahibi yapan TOKİ satışa sunduğu daireleri duyurdu. Daire almak isteyenler güncel kampanyaların başvuru şartlarını, hangi illerde satış yapıldığını ve ödeme şartlarını öğrenmek istiyor. İşte merak edilen detaylar...
KİLİS İLİ MERKEZ İLÇESİ TAHTALI MAHALLESİ 168 ADET KONUT ALT GELİR GRUBU TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
Proje Adı: KİLİS İLİ MERKEZ İLÇESİ TAHTALI MAHALLESİ 168 ADET KONUT
Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 37 adet
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)
Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara
İletişim İnternet: www.toki.gov.tr
İletişim telefon: 444 86 54
Başvuru tarihleri: 11 Nisan 2022 - 15 Nisan 2022
Başvuru Bedeli: 1.000.- TL
Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: T. Halk Bankası AŞ. Projenin İlindeki Şubeler ve e-Devlet üzerinden (eDevlet başvuruları 14 Nisan 2022 tarihinde sona erecektir.)
Başvuru alınacak konut tipleri: 2+1
Kura Tarihi: 22 Nisan 2022
Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: T. Halk Bankası A.Ş. Kilis
Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 09 Mayıs 2022 - 13 Mayıs 2022 arasında
Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 23 Mayıs 2022 - 25 Mayıs 2022 arasında
(Asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için)
Başvurular 1 kategoride kabul edilecektir;
1) BAŞVURU ŞARTLARI:
1. T.C. vatandaşı olması,
2. Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması,
Başvuru sahibinin kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil konutunun bulunmaması (tarla, bağ, bahçe, köyevi ve işyeri hariç)
3. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak, Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.
4. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 10.000.00-TL olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 10.000.00-TL olması gerekmektedir.)
5. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Birden fazla başvuru yapılması halinde başvurular geçersiz sayılacaktır