En düşük 4.500 lira yatacak! Bayram öncesi müjdeli haber! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...
Bu yıl tam kapanma döneminin içerisinde yer alacak Ramazan Bayramı'nda maaşların erken yatıp yatmayacağı en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Geçtiğimiz yıllarda bayram öncesi memur ve memur emeklisi maaşları daha erken yatırılmıştı. Bayram ikramiyeleri için verilen tarih bilgisinin ardından memur maaşları için de müjdeli haber geldi. Peki memur maaşları ne zaman yatacak? İşte yanıtı...
17 günlük tam kapanma süreci devam ederken, maaşların ve devlet tarafından yapılan ödemelerin ne zaman yatırılacağı da merak konusu. Milyonlarca memur ve memur emeklisi maaşlarının bayramdan önce yatıp yatmayacağını merak ediyor. Ramazan Bayramı'nın bu yıl tam kapanma dönemine denk gelmesi nedeniyle memur maaşları erken yatar mı sorusuna da yanıt aranıyor. Memur maaşları ne zaman yatacak? Maaş müjdesi bekleyenlere haber geldi!
MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLMUŞTU?
Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 20 liraya yükselmişti.
Bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlendi.