En düşük 4.500 lira yatacak! Bayram öncesi müjdeli haber! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

17 günlük tam kapanma süreci devam ederken, maaşların ve devlet tarafından yapılan ödemelerin ne zaman yatırılacağı da merak konusu. Milyonlarca memur ve memur emeklisi maaşlarının bayramdan önce yatıp yatmayacağını merak ediyor. Ramazan Bayramı'nın bu yıl tam kapanma dönemine denk gelmesi nedeniyle memur maaşları erken yatar mı sorusuna da yanıt aranıyor. Memur maaşları ne zaman yatacak? Maaş müjdesi bekleyenlere haber geldi!