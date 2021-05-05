Hemen 1.750 lira ödeniyor! Henüz başvurmamış olanlara anında verilecek! TEB, Şekerbank, FİBA, Garanti, Akbank...

Bu yılın ilk ikramiyesini alacak olan milyonlarca emekliye geçtiğimiz ay zamlı bayram ikramiyesi müjdesi verilmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2018 yılından bu yana ödenen ikramiyelerin 1000 liradan 1100 liraya yükseldiğini açıklamıştı. Bir yandan ikramiyeyi diğer yandan da Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını heyecanla bekleyen emekliler promosyon imkanları hakkında da haberdar olmak istiyor. Henüz banka tercihini yapmamış olanlara çeşitli teklifler sunuluyor. Promosyonda ödemeler 1.750 liraya kadar ulaşıyor ve yanında sunulan ek imkanlar dikkat çekiyor.

05.05.2021 07:22 - Son Güncelleme: 05.05.2021 07:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





