Hemen 1.750 lira ödeniyor! Henüz başvurmamış olanlara anında verilecek! TEB, Şekerbank, FİBA, Garanti, Akbank...
Bu yılın ilk ikramiyesini alacak olan milyonlarca emekliye geçtiğimiz ay zamlı bayram ikramiyesi müjdesi verilmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2018 yılından bu yana ödenen ikramiyelerin 1000 liradan 1100 liraya yükseldiğini açıklamıştı. Bir yandan ikramiyeyi diğer yandan da Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını heyecanla bekleyen emekliler promosyon imkanları hakkında da haberdar olmak istiyor. Henüz banka tercihini yapmamış olanlara çeşitli teklifler sunuluyor. Promosyonda ödemeler 1.750 liraya kadar ulaşıyor ve yanında sunulan ek imkanlar dikkat çekiyor.
Yılın ilk emekli bayram ikramiyesini bekleyen emeklilerle müjdeli haber paylaşıldı. Zamlı bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. Ayrıca 2 ay sonra emeklilerin yeni zamlı maaşları belli olacak. Emeklilerin ek gelir avantajları devam ederken henüz promosyon almamış olanlara bankalar aracılığıyla yeni teklifler gelmeye devam ediyor. Bankalar emeklilere maaşına göre en az 625 ya da 750 lira promosyon öderken, kampanyalarla tutar bin 750 liraya kadar çıkıyor. Başvuru yapmamış olanlar ise bankaların ek avantajları konusunda bilgi sahibi olmak istiyor.