En düşük 2145 en yüksek 5365 lira ödenecek! ATM ve hesap bilgisi yoksa PTT'den derhal veriliyor
Koronavirüsle birlikte devreye alınan kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ödeme tarihleri merak ediliyor. Önemli destekler arasında yer alan kısa çalışma ödemeleri devam ederken ödemeler hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre şubat ayı ödeme tarihleri duyuruldu. Ödeme alan on binlerce kişi paraların ne zaman yatırılacağını öğrenmek için araştırmalarına devam ediyor.
04.03.2021 14:31
- Son Güncelleme: 04.03.2021 14:31
En düşük 2145 en yüksek 5365 lira ödenecek! ATM ve hesap bilgisi yoksa PTT'den derhal veriliyor. Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşının ne zaman yatırılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Konu hakkında önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin yatırılacağı tarihi duyurdu. İşte ödemelerin yatırılacağı tarih...