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En düşük 2145 en yüksek 5365 lira ödenecek! ATM ve hesap bilgisi yoksa PTT'den derhal veriliyor

Koronavirüsle birlikte devreye alınan kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ödeme tarihleri merak ediliyor. Önemli destekler arasında yer alan kısa çalışma ödemeleri devam ederken ödemeler hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre şubat ayı ödeme tarihleri duyuruldu. Ödeme alan on binlerce kişi paraların ne zaman yatırılacağını öğrenmek için araştırmalarına devam ediyor.

04.03.2021 14:31 - Son Güncelleme: 04.03.2021 14:31
En düşük 2145 en yüksek 5365 lira ödenecek! ATM ve hesap bilgisi yoksa PTT'den derhal veriliyor

En düşük 2145 en yüksek 5365 lira ödenecek! ATM ve hesap bilgisi yoksa PTT'den derhal veriliyor. Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşının ne zaman yatırılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Konu hakkında önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin yatırılacağı tarihi duyurdu. İşte ödemelerin yatırılacağı tarih...

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En düşük 2145 en yüksek 5365 lira ödenecek! ATM ve hesap bilgisi yoksa PTT'den derhal veriliyor

ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Mart'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

En düşük 2145 en yüksek 5365 lira ödenecek! ATM ve hesap bilgisi yoksa PTT'den derhal veriliyor

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, "Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Mart 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız" açıklamasını yaptı.

En düşük 2145 en yüksek 5365 lira ödenecek! ATM ve hesap bilgisi yoksa PTT'den derhal veriliyor

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık." dedi.

En düşük 2145 en yüksek 5365 lira ödenecek! ATM ve hesap bilgisi yoksa PTT'den derhal veriliyor

KARAR RESMİ GAZETE'DE

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 31 Mart 2021'e kadar uzatıldığına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.