En düşük 2145 en yüksek 5365 lira ödenecek! ATM ve hesap bilgisi yoksa PTT'den derhal veriliyor. Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşının ne zaman yatırılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Konu hakkında önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin yatırılacağı tarihi duyurdu. İşte ödemelerin yatırılacağı tarih...