🔊En düşük 12 bin 454 TL ödeniyor! 📣SGK’ya başvuru durumunda hesaplara yatıyor! 👉Doğum parası alabilmek için şartlar neler?

Kadınların iş hayatında daha aktif olarak yer alması için devlet destekleri verilmeye devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) doğum parasının yanı sıra erken doğum durumunda da haklar veriyor ve çoğu kişinin bu haklardan haberi yok. 2022 yılında en düşük doğum parası 12 bin 454 lira oldu ve başvuru şartlarının karşılanması durumunda hesaplara yatıyor. Peki doğum parası alabilmek için şartlar neler? Doğum parasının yanı sıra diğer sağlanan haklara dair bilgiler de haberimizde yer alıyor.