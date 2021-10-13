Bu araba binlerce liralık indirimle satılıyor! 150.000 TL kredi çekerek hemen alın: 1,49% faiz oranıyla...

Tacirlerde bir defaya mahsus ve peşin olmak üzere meşru vergiler dahil 1.467 TL, özel kullandırımlı kredilerde bir defaya mahsus ve peşin olmak üzere, istihbarat ücreti olarak kredi tutarının %0,5'i (750 TL) + BSMV (Kredi Tahsis Ücretinin %5'i; 37,50 TL) alınır.