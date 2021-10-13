Asgari ücretli çalışana verilecek maaş ortaya çıktı! Kulislerden son dakika bilgisi geldi: Milyonlar bekliyordu

Milyonların gözü kulağı sene sonuna az bir süre kala asgari ücret zammına çevrilmiş durumda. Bu anlamda kulislerden son dakika bilgisi geldi. Asgari ücret her yıl asgari ücret komisyonunun gerçekleştirdiği toplantılar neticesinde belirleniyor. Bu yıl asgari ücretin ne kadar olacağı ile alakalı ise yeni bulgular gelmeye başladı. Türk-İş toplantısına katılmak üzere Afyonkarahisar'a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yakın zamanda asgari ücret görüşmelerinin başlayacağını ifade ederek, "Asgari ücret bir sosyal adalet mekanizması olarak işleyecektir" diye konuştu.