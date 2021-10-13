Asgari ücretli çalışana verilecek maaş ortaya çıktı! Kulislerden son dakika bilgisi geldi: Milyonlar bekliyordu
Ekim ayının ortalarında gene en çok merak edilen husus asgari ücret oldu. Geçim derdi yaşam sürdüren milyonlarca vatandaş amacıyla zam haber geldi. Kulislerden gelen verilere göre, hem patronların hem de çalışanların mutlu olması amacıyla hükümet değerlendirmeler yapıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yakın zamanda asgari ücreti görüşmelerinin başlayacağını ifade ederek, "Asgari ücret bir sosyal adalet mekanizması olarak işleyecektir" dedi. Bakan Bilgin ayrıca bu yıl asgari ücret çalışmasıyla ile ilgili önemli bir detayı açıkladı.
Milyonların gözü kulağı sene sonuna az bir süre kala asgari ücret zammına çevrilmiş durumda. Bu anlamda kulislerden son dakika bilgisi geldi. Asgari ücret her yıl asgari ücret komisyonunun gerçekleştirdiği toplantılar neticesinde belirleniyor. Bu yıl asgari ücretin ne kadar olacağı ile alakalı ise yeni bulgular gelmeye başladı. Türk-İş toplantısına katılmak üzere Afyonkarahisar'a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yakın zamanda asgari ücret görüşmelerinin başlayacağını ifade ederek, "Asgari ücret bir sosyal adalet mekanizması olarak işleyecektir" diye konuştu.
"ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ YAKIN ZAMANDA BAŞLIYOR"
Bakan Bilgin burada yaptığı konuşmada, yakında zaman görüşülmeye başlanacak olan asgari ücret konusuna değindi. Bakan Bilgin, asgari ücret görüşmelerinin başlayacağını ifade ederek, "Önümüzdeki dönemde asgari ücret görüşmelerine başlayacağız. O sadece düşük gelirli grupların değil çalışma hayatında yer alan herkesin gelirine bir müdahale etme imkanıdır. Aynı zamanda o bizim işsizlik sigortasından tutun bütün harcamalara kadar düzenleyici bir eşittir" diye konuştu.
Ocak ayında 3 bin 500 TL maaş
Bazı basın organları asgari ücretin 4 bin TL olarak tespit edebileceğini iddia etse de işverenlerin bu ücreti ödemesi zor görünüyor. Fakat 3 bin 500 TL asgari ücret hem işvereni zorlamayacak hem de çalışanı mutlu edecek bir rakam gibi görülüyor.
Öte yandan asgari ücret ile alakalı değerlendirmelerde tespit edilen Çalışma ve Sosyal Emniyet Bakanı Vedat Bilgin, önümüzdeki devre asgari ücret görüşmelerinin başlayacağını ve bu görüşmenin tüm sosyal alanları düzenleyeceğini duyurmuştu.
Yine de şimdilik husus ile alakalı net bir açıklama yapılmış değil. Kesin açıklama Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonucunda yani Aralık ayında yapılacak.