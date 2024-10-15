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EMEKLİYE 24 BİN TL | Bankalar promosyon yarışında! En çok hangi banka veriyor? Ziraat Bankası, Yapı Kredi, QNB, Vakıfbank...

Emeklilerin, dul ve yetimlerin banka promosyonlarında kampanyalar Ekim ayında hareketlendi. Pek çok banka promosyon imkanlarını artırdı. En çok 24 bin lira alma imkanı bulunuyor. İki banka da 20 bin lira veriyor. Peki en çok promosyonu hangi banka veriyor? Ziraat Bankası, Yapı Kredi, QNB, Vakıfbank...

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :15 Ekim 2024 , 11:48 Güncelleme Tarihi :15 Ekim 2024 , 12:25
EMEKLİYE 24 BİN TL | Bankalar promosyon yarışında! En çok hangi banka veriyor? Ziraat Bankası, Yapı Kredi, QNB, Vakıfbank...

Bankaların emeklilere, ölüm aylığı alan dul ve yetimlere ödediği banka promosyonunda kampanyalar hareketlendi. Emeklilere, dul ve yetimlere maaşa göre en az 5 bin, 8 bin, 10 bin ya da 12 bin lira promosyon ödenirken, bazı bankalar bu tutarları daha da artırdı.

EMEKLİYE 24 BİN TL | Bankalar promosyon yarışında! En çok hangi banka veriyor? Ziraat Bankası, Yapı Kredi, QNB, Vakıfbank...

Üstelik sunulan ek imkanlar da çoğaldı. Kimi bankalar ek şartsız 15 bin liraya varan ödeme yapıyor. Kimileri de kartla harcama yapma, emekli yakınını getirme, otomatik fatura ödeme talimatı verme gibi şartlarda daha da üzerini ödüyor. Bir banka 24 bin liraya varan ödeme alma imkanı sunarken, iki bankada da tutar 20 bin liraya kadar çıktı.

EMEKLİYE 24 BİN TL | Bankalar promosyon yarışında! En çok hangi banka veriyor? Ziraat Bankası, Yapı Kredi, QNB, Vakıfbank...

ŞARTLARA DİKKAT EDİN

Emekliler bu kampanyalar arasından kararını verebilecek. Henüz bir taahhüdü bulunmayan emekliler seçtiği bankalara başvurarak promosyonunu alabilecek.

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