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Haberler Ekonomi En az yüzde 30 seyyanen zam müjdesi geldi! Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına bir zam daha yapılacak! Son artışla tüm maaşlar...

En az yüzde 30 seyyanen zam müjdesi geldi! Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına bir zam daha yapılacak! Son artışla tüm maaşlar...

Memurların beklediği haberler gelmeye devam ediyor. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'deki tüm emekli ve memurların maaşlarının yüzde 30-35 oranında artırılması kararı aldıklarını açıkladı. Öte yandan son 5 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından 2022 Ocak ayında emekli ve memurların ne kadar zam alacakları da netleşmiş durumda. Kesin rakam Ocak ayında belli olacak.

07.12.2021 14:58 - Son Güncelleme: 07.12.2021 17:01
En az yüzde 30 seyyanen zam müjdesi geldi! Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına bir zam daha yapılacak! Son artışla tüm maaşlar...

Emekliye 2022 Ocak Zammı Oranları Netleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan son enflasyon rakamlarının ardından tablo giderek netleşmeye başladı. Aralık ayı verilerinin de açıklanmasıyla Ocak ayının başında zam oranı belli olacak. Temmuz ve Kasım ayı baz alınarak açıklanan resmi rakamlara göre yapılan hesaplamalarda ise 5 aylık dönem için %10,48 oranında enflasyon gerçekleştiği görüldü. Yeni oranların belli olması için 6 aylık rakamların hesaplanması gerekiyor. Sadece son bir verinin daha açıklanması ile Aralık ayının rakamlarına göre oranlar netlik kazanacak.

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En az yüzde 30 seyyanen zam müjdesi geldi! Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına bir zam daha yapılacak! Son artışla tüm maaşlar...

Şimdiye kadar açıklanan veriler baz alındığında ise enflasyon rakamları kapsamında SSK ve Bağ Kur emeklileri için mevcut orana göre 785 TL seviyesinde bir artış görülüyor. Söz konusu oranlar uygulanırsa en yüksek emekli maaşı ise bu oranlardan sonra 8 bin 277 liraya kadar yükselecek.

En az yüzde 30 seyyanen zam müjdesi geldi! Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına bir zam daha yapılacak! Son artışla tüm maaşlar...

EMEKLİ MAAŞLARINDA SON DURUM NE?

TÜİK rakamlarının açıklanmasının ardından emekli maaşlarında yüzde 10,48 oranında bir artış olması düşünülüyor.

En az yüzde 30 seyyanen zam müjdesi geldi! Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına bir zam daha yapılacak! Son artışla tüm maaşlar...

5 aylık rakamlar baz alınarak yapılan hesaplamaların yanı sıra Aralık ayında da artması beklenen enflasyon nedeniyle yapılacak zam oranının en az yüzde 10'un üzerinde olması bekleniyor. Buna en düşük ve en yüksek emekli maaşlarında son durum da netlik kazanmaya başladı.

En az yüzde 30 seyyanen zam müjdesi geldi! Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına bir zam daha yapılacak! Son artışla tüm maaşlar...

Söz konusu rakamlara göre zamlı emekli maaşları ile aylıkların şu şekilde olması bekleniyor:

  • Bağ Kur Tarım Emeklileri: 2.063 TL
  • Bağ Kur Esnaf Emeklileri: 2.596 TL
  • SSK Emeklisi (2000 Yılından Önce Emekli Olan): 2.899 TL
  • SSK Emeklisi (2000 Yılından Sonra Emekli Olan): 1.797 TL
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