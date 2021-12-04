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Haberler Ekonomi En az lise mezunu şartı aranıyor! 4.900,32 TL maaşla sözleşmeli personel alımı yapacak! Hemşire, sağlık teknikeri, güvenlik, temizlikçi...

En az lise mezunu şartı aranıyor! 4.900,32 TL maaşla sözleşmeli personel alımı yapacak! Hemşire, sağlık teknikeri, güvenlik, temizlikçi...

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından personel alım ilanı yayınlandı. En az lise mezunu 37 sözleşmeli personel istihdamı yapılacağı belirtildi. Adaylar KPSS puanı esas alınarak görevlendirilecek. Alım yapılacak kadrolar hemşire, sağlık teknikeri, güvenlik, temizlikçi olarak belirlendi. Yayınlanan ilana göre en yüksek maaş 4.900,32 TL olacak. Peki, ÇOMÜ personel alımı başvuru şartları neler? İşte tüm merak edilenler haberimizde!

04.12.2021 13:08 - Son Güncelleme: 04.12.2021 13:08
4.900,32 TL maaşla sözleşmeli personel alımı yapacak! En az lise mezunu şartı aranıyor! Hemşire, sağlık teknikeri, güvenlik, temizlikçi...

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından personel alım ilanı yayınlandı. En az lise mezunu 37 sözleşmeli personel istihdamı yapılacağı belirtildi. Adaylar KPSS puanı esas alınarak görevlendirilecek. Alım yapılacak kadrolar hemşire, sağlık teknikeri, güvenlik, temizlikçi olarak belirlendi. Yayınlanan ilana göre en yüksek maaş 4.900,32 TL olacak. Peki, ÇOMÜ personel alımı başvuru şartları neler? İşte tüm merak edilenler haberimizde!

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4.900,32 TL maaşla sözleşmeli personel alımı yapacak! En az lise mezunu şartı aranıyor! Hemşire, sağlık teknikeri, güvenlik, temizlikçi...

BAŞVURULAR NE ZAMAN SON ERECEK?

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuruları 1 Aralık 2021 tarihinde başlayıp 15 Aralık 2021 tarihine kadar devam edecek.

4.900,32 TL maaşla sözleşmeli personel alımı yapacak! En az lise mezunu şartı aranıyor! Hemşire, sağlık teknikeri, güvenlik, temizlikçi...

Adaylar https://ilan.comu.edu.tr/ adresin üzerinden gerekli belgeleri yüklemek koşulu ile online olarak başvurularını tamamlayabilecek.

4.900,32 TL maaşla sözleşmeli personel alımı yapacak! En az lise mezunu şartı aranıyor! Hemşire, sağlık teknikeri, güvenlik, temizlikçi...

Başvuru şartları neler?

Genel Şartlar:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

4.900,32 TL maaşla sözleşmeli personel alımı yapacak! En az lise mezunu şartı aranıyor! Hemşire, sağlık teknikeri, güvenlik, temizlikçi...

KPSS B grubu sınavlarından; Lisans mezunları için 2020 KPSS P3 puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 puanı esas alınacaktır.

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