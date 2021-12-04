En az lise mezunu şartı aranıyor! 4.900,32 TL maaşla sözleşmeli personel alımı yapacak! Hemşire, sağlık teknikeri, güvenlik, temizlikçi...
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından personel alım ilanı yayınlandı. En az lise mezunu 37 sözleşmeli personel istihdamı yapılacağı belirtildi. Adaylar KPSS puanı esas alınarak görevlendirilecek. Alım yapılacak kadrolar hemşire, sağlık teknikeri, güvenlik, temizlikçi olarak belirlendi. Yayınlanan ilana göre en yüksek maaş 4.900,32 TL olacak. Peki, ÇOMÜ personel alımı başvuru şartları neler? İşte tüm merak edilenler haberimizde!
04.12.2021 13:08
- Son Güncelleme: 04.12.2021 13:08
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından personel alım ilanı yayınlandı. En az lise mezunu 37 sözleşmeli personel istihdamı yapılacağı belirtildi. Adaylar KPSS puanı esas alınarak görevlendirilecek. Alım yapılacak kadrolar hemşire, sağlık teknikeri, güvenlik, temizlikçi olarak belirlendi. Yayınlanan ilana göre en yüksek maaş 4.900,32 TL olacak. Peki, ÇOMÜ personel alımı başvuru şartları neler? İşte tüm merak edilenler haberimizde!
BAŞVURULAR NE ZAMAN SON ERECEK?
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuruları 1 Aralık 2021 tarihinde başlayıp 15 Aralık 2021 tarihine kadar devam edecek.