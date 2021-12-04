3 sefer 1000 TL'ye yakın destek verilecek! 18-55 yaş arası işsizlere müjde! Karşılığı geri ödemesi yok! 30 ve 60 gün içinde...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan destekler vatandaşa büyük kolaylıklar sağlıyor. Destek ödemelerinde bireylerin rahat bir nefes almasını sağlayan kurumlar arasında başı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çekiyor. Bu yardımlar arasında en çok araştırılanlar ise işe yönlendirme yardım parası ve işe başlama yardımı yer alıyor. İşe yönlendirme parası, 18-55 arasındaki çalışabilir durumdaki sosyal yardım faydalanıcısının iş görüşmesine gitmesi için (yol parası, traş ücreti vb için) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı tarafından yılda en fazla üç defa verilen 40-100 TL arasındaki yardımlar oluyor. İşe başlama parası ise Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında işe başlama bilgisi görülen sosyal yardım yararlanıcıları 60 gün içerisinde bu ödemeyi alıyor. Peki, İşe yönlendirme yardımı ve işe başlama yardımı başvuruları nasıl ve nereye yapılır? İşte merak edilenler...