3 sefer 1000 TL'ye yakın destek verilecek! 18-55 yaş arası işsizlere müjde! Karşılığı geri ödemesi yok! 30 ve 60 gün içinde...
18-55 yaş arası işsizlere müjde! 3 sefer 1000 TL'ye yakın destek verilecek! Karşılığı geri ödemesi yok! 30 ve 60 gün içinde... Aile, Çalışma ve sosyal Hizmetler Bakanlığı desteğe muhtaç ailelerin yardımına koşmak için sosyal mesuliyet projelerini devreye sokmayı sürdürüyor. İşsizlikle savaşım edenler için Aile, Çalışma ve toplumsal Hizmetler Bakanlığı kollarını sıvadı ve istihdam yardımları uygulamalarını açıkladı. İşe yönlendirme yardımı, 18-55 arasındaki çalışabilir durumdaki sosyal yardım faydalanıcısının iş görüşmesine gitmesi için (yol parası, traş ücreti vb için) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı tarafından yılda en fazla üç defa verilen 40-100 TL arasındaki yardımdır.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan destekler vatandaşa büyük kolaylıklar sağlıyor. Destek ödemelerinde bireylerin rahat bir nefes almasını sağlayan kurumlar arasında başı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çekiyor. Bu yardımlar arasında en çok araştırılanlar ise işe yönlendirme yardım parası ve işe başlama yardımı yer alıyor. İşe yönlendirme parası, 18-55 arasındaki çalışabilir durumdaki sosyal yardım faydalanıcısının iş görüşmesine gitmesi için (yol parası, traş ücreti vb için) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı tarafından yılda en fazla üç defa verilen 40-100 TL arasındaki yardımlar oluyor. İşe başlama parası ise Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında işe başlama bilgisi görülen sosyal yardım yararlanıcıları 60 gün içerisinde bu ödemeyi alıyor. Peki, İşe yönlendirme yardımı ve işe başlama yardımı başvuruları nasıl ve nereye yapılır? İşte merak edilenler...
İŞ YÖNLENDİRME PARASI NEDİR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü üzerinden sağlanan işe yönlendirme parası, vatandaşların işe başvuru aşamasında sağlanır. Bakanlıktan zaten sosyal yardım alan ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar bir işe girmek için başvuru yaptıklarında bakanlık bu süreçte lazım olabilecek yol ve diğer ufak masraflar için ödeme yapar.
KİMLER FAYDALANABİLİR?
Aile Bakanlığı'nın SYDV birimleri üzerinden ödenen işe yönlendirme yardım parası "3294 sayılı Kanun kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan hanelerde ikamet edenler arasından; 18-55 yaş arasında olup Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca çalışabilir olarak değerlendirilerek İŞKUR'a bildirilen sosyal yardım yararlanıcıları" tarafından kullanılanabilir. Bu ödemeler için iş başvurusunda bulunanların İŞKUR aracılığı ile işe yönlendirildiği bilgisi Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemine bildirmesi gerekir. Bu bildirimin 30 gün içerisinde kuruma yapılması zorunluluğu bulunuyor.