5 aylık veriler geldi emekli ve memur zamları belli oldu! Emekliye yüzde 10.48 memura yüzde 12.48...
Milyonlarca emeklinin ve memurun gözü maaşlarına ne kadar zam yapacağı haberlerine çevrilmiş durumda. Ocak zamları için ipucu enflasyon ile geldi. 5 aylık orana göre SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı %10.48 oldu. Memurlar ve emeklileri de % 5 zam + 7.48 fark alacak...
04.12.2021 06:58
- Son Güncelleme: 04.12.2021 06:58
Kasım enflasyonunun açıklanmasının ardından emekli ve memurlara ödenecek fark da netleşmeye başladı. Dün Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, tüketici fiyatları kasımda yıllık yüzde 21.31 arttı.
Aylık artış ise yüzde 3.51 oldu. Kasım enflasyonuyla birlikte hazirandan bu yana 5 aylık enflasyon yüzde 10.48 olarak gerçekleşti.
Kesin rakam aralık enflasyonuyla belirlenecek olsa da, memur ve memur emeklilerinin alacağı zam yüzde 5 toplu sözleşme zammı ile yüzde 12.5'i bulacak.