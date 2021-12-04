5 aylık veriler geldi emekli ve memur zamları belli oldu! Emekliye yüzde 10.48 memura yüzde 12.48...

Kasım enflasyonunun açıklanmasının ardından emekli ve memurlara ödenecek fark da netleşmeye başladı. Dün Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, tüketici fiyatları kasımda yıllık yüzde 21.31 arttı.