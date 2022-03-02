En az lise mezunu, lisans kadroları açıklandı: MEB 7.398,87 TL brüt maaşla 2 bin 401 personel alımı yapılacak! Müfettiş yardımcısı, fizyoterapist, aşçı...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından personel alımı yapılacağı duyuruldu. 81 il genelinde eğitim müfettişleri başkanlığının oluşturulmasını sağlanyan MEB Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan yönetmelik kapsamında yarışma sınavıyla 750 eğitim müfettiş yardımcısı alınacağı duyuruldu. Öte yandan yayınlanan başka ilanda ise Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli fizyoterapist ve sözleşmeli destek personeli (aşçı ve aşçı yardımcısı) alınacağı belirtildi. Bu kapsamda 2 kadro için açılan ilanda MEB, 1.651 personel alacak. Peki, MEB personel alımı başvurusu nasıl yapılır? MEB personel alımı şartları nelerdir? İşte merak edilenler!