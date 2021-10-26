En az lise mezunu 10.000 işçi alımı yapılacak! İŞKUR ve SBB duyurdu: İşte KPSS’li KPSS’siz personel, memur ve işçi alım ilanları!

Güncel kamu ilanları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Son olarak Ekim ayına ilişkin 10 bin kişilik kamu personeli alımı yapılacağı duyuruldu. İlanlar İŞKUR ve SBB tarafından yayınlandı. İş arayan vatandaşlar kamu personel alımları için gerekli şartları ve başvuru detaylarını araştırmaya başladı. Hem KPSS'li hem de KPSS şartı aranmayan ilanlarla ilgili detaylara haberimizde yer verdik. 2021 yılının başından bu zamana kadar 1.057.860 kişinin iş bulmasına vesile olan Türkiye İş Kurumu yeni işçi ve personel alımı ilanlarını internet sitesi üzerinden iş arayanlar için duyurdu. İşte SBB ve İŞKUR üzerinden yeni iş ilanları!