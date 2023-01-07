Bu kişiler EYT'den muaf! Staj avantajı ve 45-48 yaş indirimi... 2000-2002-2004-2008-2009 sigortalılar EYT'ye 1 kala 2-4-6-8 yılla erken emekli olacak!
Emekli olmak isteyen vatandaşları ilgilendiren haber geldi. EYT'den yararlanamayanlar için 2. plan açıklandı. Böylece bazı durumlarda 2,4,6,8, 10 yılda erken emekli olabileceksiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu aşağıda yer alan meslek gruplarına ve şartlara bağlı olarak emeklilik sağlıyor. İşte erken emekli olmak için bilinmesi gerekenler.
07.01.2023 12:34 - Son Güncelleme: 07.01.2023 12:34
EYT ile birlikte 2 milyonu aşkın kişiye emeklilik yolu açıldı. 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta başlangıcı olan kişiler Resmi Gazete kararına odaklandı. Öte yandan EYT'den yararlanamayan kişiker erken emeklilik yollarını aramaya başladı. EYT'den yararlanmayacak kişiler 2,4,6, 8, 10 yıl erken emeklilik imkanına sahip olabilecek. Peki, EYT'den yararlanamayanlar için erken emekli olma şartları neler? Kimler erken emekli olacak? İşte alternatif yollar haberimizde!
EYT'LİLER RESMİ GAZETE'Yİ BEKLİYOR
8 EYLÜL 1999 tarihinden önce SSK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığı statüsünde sigortalı çalışan herkes EYT kapsamına alınmıştı. Prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını yerine getiren EYT'liler emekli olabilecek.