En az ilkokul mezunu okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı şartları açıklaması! İŞKUR 2021 TYP personel alım şartları nedir?

En az ilkokul mezunu okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı başvuru şartları merak ediliyor. İŞKUR doğrultusundan başlatılan geçici gelir desteği sağlamak hedefi ile belirli programlarda destek verilmektedir. Bununla birlikte başta Millî Eğitim Bakanlığı olmak üzere pek çok bakanlıkta içeriğinde iş ilanları yayınlıyor. Tüm illerde süreç süratle tamamlanmaya başlayarak TYP kapsamında çalışan personel amacıyla eğitim ve öğretim vakti başlayacağı yani 6 Eylül ile kişiler vazife yerlerine geçecekler. Genellikle İstanbul bölgesinde işsizliğin yoğun bulunduğu bu dönemde İŞKUR çoğu şahsa iş imkânı sunacak ve aşağı yukarı 6 bin bireyi İstanbul'da aşağı yukarı 7 bin bireyi ise bütün Türkiye etrafında iş imkânı sunacaktır.