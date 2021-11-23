En az ilkokul mezunu İŞKUR hastane personel alımı başvuru şartları nedir? (hasta danışmanı-klinik destek elemanı-hastane hizmetlisi)

Ardı ardına açıklama yapıldı. İŞKUR'dan hastanelere Kasım ayı personel alımı müracaat şartları olabildiğince merak ediliyor. Bütün Türkiye çapında hastanelere personel alımları yapılıyor. Başta hekim olmak üzere sağlıkçı, hemşire, ebe, tıbbi sekreter, ambulans şoförü, hasta danışmanı, klinik destek elemanı, hastane hizmetlisi ve daha bir çok alanda alım yapılıyor. Kariyer sayfası üzerinden yayımlanan ilanlarda özel hastanelere yüzlerce personel alımı yapıldığına yer verildi. İŞKUR hastanelere iş müracaatı nasıl yapılır incelemesi yapanlar amacıyla sayfamızda tüm detayları sizler için veriyoruz.