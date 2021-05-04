RAMAZAN İMSAKİYE
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Emeklilik yaşı 8 yıl erkene alındı, milyonlarca kişi artık emekli sayılıyor… SSK-SGK müjdeyi verdi!

Emeklilik yaşı 8 yıl erkene alındı, milyonlarca kişi artık... Emekli olmak için gün sayan kişiler için müjdeli haberler hız kesmeden SGK tarafından gelmeye devam ediyor. Emeklilik süreci güncellenmiş olan yaş şartları ile beraber vatandaşların emekli olma yaşları hakkındaki gelişmeler yakından takip ediliyor. SGK tarafından gelen haber ile artık bütün 8 sene erken emekli olma fırsatları geliyor. 4 Ekim 2000 tarihinden daha evvel Bağkur tecili yaptırmış olan esnaf vatandaşlar için gelen bu müjdeli haberin koşulları da emin oldu. Bu kişiler sigorta tescilini 1982 yılına kadar geri çekme hakkına sahiptir. Çalışan kişilerin emeklilik durumları hesaplanırken tüm hizmetleri hesaba katılmaktadır

04.05.2021 08:23 - Son Güncelleme: 04.05.2021 08:23
Emeklilik yaşı 8 yıl erkene alındı, milyonlarca kişi artık emekli sayılıyor… SSK-SGK müjdeyi verdi!

İnsanların çalışma yaşamına başlamalarının ardından en merak edilen mevzulardan bir tanesi olan ne zaman emekli olacağım suali her ülkede ön planda yer alıyor. Emekli olmak için ülkemizde prim ödemesi, sigortalı çalışma ve yaş koşullarının aynı anda yerine getirilmesi gerekiyor. Fakat bazı gidişatların yapılması ile birlikte erken emekli olma fırsatları gelebilecek. Peki, 8 sene daha erken emekli olmak için ne yapmak gerekir? Çalışan kişilerin emeklilik durumları hesaplanırken tüm hizmetleri hesaba katılmaktadır. Ancak bunun için hizmet birleştirmesi adı verilen sistemin uygulanması gerekmektedir.

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Emeklilik yaşı 8 yıl erkene alındı, milyonlarca kişi artık emekli sayılıyor… SSK-SGK müjdeyi verdi!

SGK'dan erken emekli olma müjdesi…

SGK'dan gelen müjdeli haberler ile beraber vatandaşlar ne zaman emekli olabileceklerini bir hayli merak ediyor. Prim gün ödeme ve sigortalı çalışma şartlarını yerine getiren vatandaşlar bazen yaş şartlarından dolayı emekli olamıyor.

Emeklilik yaşı 8 yıl erkene alındı, milyonlarca kişi artık emekli sayılıyor… SSK-SGK müjdeyi verdi!

8 Yıl Erken Nasıl Emekli Olunur?

Emeklilik için çok önemli tarihler bulunmaktadır, bunlardan bir tanesi de 4 Ekim 2000'den önce Bağ-Kur tescili olan esnafların oldukça şanslı olduğu söylenebilir. Çünkü bu kişiler sigorta tescilini 1982 yılına kadar geri çekme hakkına sahiptir.

Emeklilik yaşı 8 yıl erkene alındı, milyonlarca kişi artık emekli sayılıyor… SSK-SGK müjdeyi verdi!

Oda kaydı olan esnaflar ise sigortalılık süresini 1985 yılına kadar geri çekme hakkına sahip oluyor. Bu noktada 4 Ekim 2000 öncesinde sadece bir gün dahi Bağ-Kur tescili olan kişiler sigortalılık süresini geriye çekme hakkına sahip oluyorken, bu tarihten sonra Bağ-Kur tescili olan kişilerin yani 4 Ekim 2000 sonrasında tescili olan kişilerin böyle bir şansı bulunmamaktadır.

Emeklilik yaşı 8 yıl erkene alındı, milyonlarca kişi artık emekli sayılıyor… SSK-SGK müjdeyi verdi!

4 Ekim 2000 ile 1 Ekim 2008 arasında Bağ-Kur tescili olanlar ise Bağ-Kur kayıtları silinse dahi tescil süresini geriye götürme hakkına sahip.