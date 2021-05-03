BİM'de fırsat dakikaları yaklaşıyor! Geri sayım: BİM 4 Mayıs aktüel kataloğunda bakın neler var neler
BİM 4 Mayıs aktüel kataloğuyla yarın birbirinden özel indirimli ürünler raflarda yerini alacak. Özellikle giyim, banyo ve bakım ürünlerinin ön planda yer aldığı kataloğda Nivea Yüz Bakım Kremi, Garnier Kömür Peeling, Diadermine Yüz Temizleme Köpüğü, Diadermine Biome Micellar Su, Sleepy Makyaj Temizleme Mendili, Naturalove Organizerli Makyaj Aynası, Golden Rose Terracota Mini Allık, Minisium Küvet Organizerli Banyo Seti, Golden Rose Velvet Matte Lipstick, Rituel De Beaute Ayak Bakım Maskesi ve Cire Aseptine Ayak Bakım Kremi ürünleri fırsatlar arasında göze çarpıyor.
BİM 4 Mayıs aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünleri listesi firma tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Onlarca ürünün yer aldığı kataloğda kadınlara özel bakım ve giyim ürünleri ön plana çıktı. Kataloğda ayrıca Naturalove İncili Çıt Çıt Toka, Ağaç Figürlü Takı Standı, Diadermine Yüz Temizleme Köpüğü, Nivea Yüz Bakım Kremi, Sleepy Makyaj Temizleme Mendili, Naturalove Organizerli Makyaj Aynası, Minisium Küvet Organizerli Banyo Seti ve Garnier Kömür Peeling ürünleri tercih edilecek. İşte BİM 4 Mayıs aktüel kataloğu