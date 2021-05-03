BİM'de fırsat dakikaları yaklaşıyor! Geri sayım: BİM 4 Mayıs aktüel kataloğunda bakın neler var neler

BİM 4 Mayıs aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünleri listesi firma tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Onlarca ürünün yer aldığı kataloğda kadınlara özel bakım ve giyim ürünleri ön plana çıktı. Kataloğda ayrıca Naturalove İncili Çıt Çıt Toka, Ağaç Figürlü Takı Standı, Diadermine Yüz Temizleme Köpüğü, Nivea Yüz Bakım Kremi, Sleepy Makyaj Temizleme Mendili, Naturalove Organizerli Makyaj Aynası, Minisium Küvet Organizerli Banyo Seti ve Garnier Kömür Peeling ürünleri tercih edilecek. İşte BİM 4 Mayıs aktüel kataloğu