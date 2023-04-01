En az ilkokul mezunu, acil 38 ilde KPSS’siz personel alınacak! Nisan ayı geldi İŞKUR alarm verdi! 18-45 yaş arası temizlikçi, güvenlikçi, bekçi, memur...

İŞKUR Nisan 2023 iş ilanları | Yeni ay gelirken İŞKUR'un güncel iş ilanları da gündeme geldi. Her ay binlerce personel alım ilanı yayımlayan İş ve İşçi Bulma Kurumu Nisan ayında temizlik personeli, güvenlik görevlisi, büro personeli, aşçı, kaynakçı, tekniker, bekçi, memur alımları yapacak. Peki hangi ilde kaç kişi alınacak? İşte İŞKUR Nisan ayı iş ilanları, başvuru şartları ve başvuru ekranı...