En az ilkokul mezunu, acil 38 ilde KPSS'siz personel alınacak! Nisan ayı geldi İŞKUR alarm verdi! 18-45 yaş arası temizlikçi, güvenlikçi, bekçi, memur...
İŞKUR'un yeni iş ilanlarını bekleyenlere müjde! Onlarca ilde KPSS'siz, en az ilkokul mezunu personeller, işçiler alınacak. Üniversite mezunları için de memur kategorisinde alımlar başladı. Nisan ayının gelmesiyle birlikte tüm iş ilanları güncellendi. Bankalara, okullara, bürolara, kamu kurum ve kuruluşlara, özel sektöre alımlar yapılacak. Peki hangi mesleklerde, kaç kişi alınacak? Başvuru şartları neler? İşte Nisan 2023 İŞKUR iş ilanları.
İŞKUR Nisan 2023 iş ilanları | Yeni ay gelirken İŞKUR'un güncel iş ilanları da gündeme geldi. Her ay binlerce personel alım ilanı yayımlayan İş ve İşçi Bulma Kurumu Nisan ayında temizlik personeli, güvenlik görevlisi, büro personeli, aşçı, kaynakçı, tekniker, bekçi, memur alımları yapacak. Peki hangi ilde kaç kişi alınacak? İşte İŞKUR Nisan ayı iş ilanları, başvuru şartları ve başvuru ekranı...
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NİSAN AYI İŞKUR TEMİZLİKÇİ ALIM İLANLARI
Mersin, Bursa, Tekirdağ, Nevşehir, İstanbul ve daha bir çok ilde temizlik personeli alımı yapılacak.
2023 GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIM İLANLARI
İŞKUR silahlı, silahsız özel güvenlik görevlisi alımları başlattı. Başvuru şartlarını taşıyanlar anında online başvuru yapabilecek.
AŞÇI İLANLARI 2023
Nisan ayında İŞKUR aracılığı ile aşçı olarak işe girebilirsiniz. Hemen aşağıdaki linke tıklayarak aşçı alımlarının olduğu şehirleri ve başvuru şartlarını görüntüleyebilirsiniz.
İŞKUR KAMU MEMUR ALIM İLANLARI
Personel ve işçi alımlarının yanı sıra İŞKUR ile kamuya memur olarak da girebilirsiniz.