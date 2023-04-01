Başvuru ve onay sorgulama ekranı! Sözleşmeli öğretmenlik onaylanmış başvurular LİSTESİ! 45 bin öğretmen ataması sözlü sınav yerleri...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 45 bin yeni öğretmen atama müjdesinin ardından atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımını yayımladıklarını duyurdu. Peki Sözleşmeli öğretmenlik başvuru nasıl yapılır, son gün ne zaman? Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu fotoğraf nasıl yüklenir? Sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2023? İşte başvuru ve onay sorgulama ekranı!