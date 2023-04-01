Başvuru ve onay sorgulama ekranı! Sözleşmeli öğretmenlik onaylanmış başvurular LİSTESİ! 45 bin öğretmen ataması sözlü sınav yerleri...
Sözleşmeli öğretmenlik onaylanmış başvurular listesi son günlerde sıkça araştırılır oldu. 2023 yılında 45 bin öğretmen ataması yapılacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz. Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Peki Sözleşmeli öğretmenlik başvuru ve onay sorgulama nasıl yapılır? Sözlü sınav yerleri ne zaman belli olacak?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 45 bin yeni öğretmen atama müjdesinin ardından atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımını yayımladıklarını duyurdu. Peki Sözleşmeli öğretmenlik başvuru nasıl yapılır, son gün ne zaman? Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu fotoğraf nasıl yüklenir? Sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2023? İşte başvuru ve onay sorgulama ekranı!
45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI ÖN BAŞVURU TARİHİ 2023
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen ataması için ön başvuruların 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde alınacağını, atamaların ise 8 Mayıs'ta yapılacağını bildirdi.
SÖZLÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni öğretmen atama takvimine ilişkin şu açıklamalarda bulundu: "Öğretmen adaylarımızın ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek.
ATAMA TERCİHLERİ HAKKINDA
Öğretmen adaylarının atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında alacağız, atama sonuçlarını ise 8 Mayıs'ta açıklayacağız. Öğretmenlerimiz 1 Eylül'den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak. Sürecin eğitim ailemize katılacak tüm öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."