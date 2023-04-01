1 - 4 Nisan tarihlerinde bakliyat 29,95 TL'ye satılacak! ŞOK yepyeni Nisan aktüel ürünler kataloğu! Mercimek, nohut, fasulye, pirinç, bulgur...
ŞOK yepyeni Nisan aktüel ürünler kataloğu çıktı. 1 - 4 Nisan 2023 tarihleri arasında bakliyat ürünlerinde en düşük fiyat 29,95 TL. Mercimek, nohut, fasulye, pirinç, bulguru ucuza almak isteyenlere duyuru yapıldı. İşte ŞOK marketlerinin güncel kataloğu tam listesi...
01.04.2023 10:28 - Son Güncelleme: 01.04.2023 10:28
ŞOK 1 - 4 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta ŞOK marketlerinde Loreal Kolajen Bakımı Krem • 5 60 TL'ye, Duru Duş Jeli 35 TL'ye, Dove Sıvı Sabun 30 TL'ye, Cif Power&Shine Banyo/Mutfak 26 TL'ye, Tat Ketçap 34 TL'ye, Finish Bulaşık Makine Temizleyicisi 30 TL'ye, Vanish Oxi Leke Çıkar 45 TL'ye satılıyor. İşte ŞOK 1 - 4 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu tam liste.