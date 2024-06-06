En az 9 bin 131 TL… %20.01 zam! 65 yaş, SED, aile yardımı, dul, engelli maaş artışı belirleniyor!

Hükümetin son aldığı kararlar çerçevesinde, toplumun birçok kesimi maaş artışlarından yararlanacak. Emekliler, memurlar, kamu işçileri, yaşlılar ve engelli vatandaşlar dahil olmak üzere geniş bir yelpazeye yayılan bu düzenlemeler, ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini artırmayı amaçlıyor. Bu yeni düzenlemelerle, daha adaletli bir gelir dağılımı ve toplumsal refah seviyesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.
Türkiye'de yaşayan farklı toplum kesimlerini, emeklilerden memurlara, kamu işçilerinden yaşlılara ve engellilere kadar geniş bir yelpazede etkileyecek önemli bir gelişme yaşanıyor. Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte, birçok kişinin maaşında gözle görülür bir artış olacak.
💰 AİLE YARDIMI VE EK ÖDEMELER:
Çalışmayan eş için aile yardımı: 1.729 TL'den 2.075 TL'ye.
0-6 yaş arası çocuk yardımı: 380,44 TL'den 456,57 TL'ye.
6 yaş üstü çocuk yardımı: 190,22 TL'den 228,28 TL'ye.
⚕️ EMEKLİ DOKTOR EK ÖDEMESİ:
Uzman olmayan emekli doktorlar için ilave ödeme: 15.217 TL'den 18.262 TL'ye.
Uzman doktorlar için ilave ödeme: 19.782 TL'den 23.741 TL'ye.