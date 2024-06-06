En az 9 bin 131 TL… %20.01 zam! 65 yaş, SED, aile yardımı, dul, engelli maaş artışı belirleniyor!

Hükümetin son aldığı kararlar çerçevesinde, toplumun birçok kesimi maaş artışlarından yararlanacak. Emekliler, memurlar, kamu işçileri, yaşlılar ve engelli vatandaşlar dahil olmak üzere geniş bir yelpazeye yayılan bu düzenlemeler, ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini artırmayı amaçlıyor. Bu yeni düzenlemelerle, daha adaletli bir gelir dağılımı ve toplumsal refah seviyesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.