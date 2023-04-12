En az 7.500 TL MAAŞ! 1-2-3-4 çocuklu kadınlar 48-49-50 yaşında... 25 yıl evli kalan, çalışmamış ev hanımlarına erken emeklilik!
Başkan Erdoğan, emeklilik yaşı ve kadınlara erken emeklilikle alakalı müjdeleri sıraladı. Ev hanımları için erken emeklilik müjdesi geldi. Peki, kimler başvuru yapacak? İşte detaylar...
Başkan Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda emeklilikle alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında, "Ev hanımlarının evdeki emekleri karşılığında emeklilik gibi bir güvenceye sahip olmalarını en temel hakları olarak görüyoruz." ifadelerine yer verdi. Böylelikle, ev hanımlarının emekliliğine destek sağlanacak, emeklilik yaşı özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilecek. Peki, kadınlara erken emeklilik şartları ne olacak? Kimler erken emeklilik başvurusu yapabilecek? İşte detaylar...
KADINLARA ERKEN EMEKLİLİK
Başkan Erdoğan, emeklilik yaşını özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetileceğini, yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verileceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekliliği ilgilendiren müjdeleri şöyle:
"Yeni dönemde, aileyi güçlendirmeye dönük yenilikçi mekanizmalar geliştirmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde uygulamaya koyacağımız Aile Koruma Kalkanı Programıyla ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacak, yeni ailelerin kurulmasını teşvik edecek, gençler öncelikli olmak üzere her ailede en az bir kişiye iş imkanı sağlayacak, aileyi ve çocuğu tehdit eden her türlü olumsuz eğilimlere karşı etkin bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz.
İSTEĞE BAĞLI ÖDEYECEKLERİ PRİMLERİN 3'TE 1'İNİ DEVLET KARŞILAYACAK!
Ev hanımlarının evdeki emekleri karşılığında emeklilik gibi bir güvenceye sahip olmalarını en temel hakları olarak görüyoruz. Bu çerçevede, ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız.