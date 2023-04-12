2 yıl geri ödeme yok! Faizsiz evlilik kredisiyle bankalar atağa geçti! Yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL kredi müjdesi! 48 ay vade, 3.125 TL aylık taksitle...

Yeni evlenecek çiftler için müjdeler geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 ay geri ödemesi 48 ay vadeli evlilik kredisi müjdesini verdi. Böylelikle yeni evlenecek gençlere; iki yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli ve "sıfır faizli" 150 bin TL kredi verilecek. Peki, geri ödeme ve taksit tablosu nasıl olacak? İşte detaylar...