Asgari ücrete %40 EK ZAM! 11.908 TL ara zam hesabı netleşti! 11.000 TL + 2.000 TL... Asgari ücret ikramiyesi onaylandı mı?
Asgari ücret için gelişmeler yakından takip ediliyor. Emekliye yapılan ikramiye ve taban maaş zammı sonrası gözler asgari ücretliye çevrildi. Bu kapsamda asgari ücrete yeni bir zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Öte yandan bayram ikramiyesi beklentisi de oluştu. Peki, Asgari ücret ikramiyesi onaylandı mı? Asgari ücret maaş zammı kaç TL olacak? İşte merak edilenler.
Asgari ücret maaşları ve ikramiye ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Bu kapsamda arama motorlarında, "Asgari ücret ikramiyesi onaylandı mı? Asgari ücrete ek zam gelecek mi?" sorusuna yanıt aranıyor. Konu hakkında kritik açıklama Başkan Erdoğan tarafından geldi. Uzmanlar tarafından yapılan hesaplamayla %40 ek zam olacağı iddia edildi. Böylelikle ücretler 11.908 TL'ye yükselecek. İşte detaylar...
SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET ZAM ALACAK MI?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücrete temmuzda artış sinyalinin ardından gözler temmuz ayında yapılacak ara zamma çevrildi.
NET ÜCRET 9144 LİRA OLACAK
Asgari ücretten gelir, damga vergisi kaldırırken, sadece sigorta primi işçi hissesi kesintisi yapılıyor. Normal çalışanın sigorta primine tabi aylık ücretinden yüzde 15, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanın aylık ücretinden ise yüzde 7.5 kesinti yapılıyor.