1999-2000-2001 sigorta girişi olanlar da EYT listesine alınacak! Primi eksik olana EYT'de 2. şans! SSK, Bağkur'luya İHYA + borçlanma fırsatı! 1 yıllık staj süreleri....

Geçtiğimiz ay emeklilik başvurusu yapan EYT'liler emekli aylıklarına kavuşmaya başladı. Ancak eksik süreleri nedeniyle EYT'den yararlanamayanların yardımına borçlanma, ihya ve isteğe bağlı sigorta yetişiyor. Böylece yapılandırma düzenlemesi de pzim kazanımı sağlıyor. Peki, başvuru nasıl yapılır? Eksik prim ödemeleri kaç TL oldu? İşte tüm gelişmeler...