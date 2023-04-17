RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi 1999-2000-2001 sigorta girişi olanlar da EYT listesine alınacak! Primi eksik olana EYT'de 2. şans! SSK, Bağkur'luya İHYA + borçlanma fırsatı! 1 yıllık staj süreleri....

1999-2000-2001 sigorta girişi olanlar da EYT listesine alınacak! Primi eksik olana EYT'de 2. şans! SSK, Bağkur'luya İHYA + borçlanma fırsatı! 1 yıllık staj süreleri....

EYT'den yararlanmak isteyenler alternatif yollara başvuruyor. 1.6 milyon kişi emeklilik işlemlerini başlatırken, eksik primi olanlar ise gerekli süreleri tamamlamaya çalışıyor. Bunun için çeşitli avantajlar bulunuyor. Borçlanma, ihya ve isteğe bağlı sigorta imkanları kolaylık sağlıyor. Peki, kimler başvuru yapabilecek? İşte detaylar...

takvim.com.tr
17.04.2023 06:09 - Son Güncelleme: 17.04.2023 09:31
Primi eksik olana EYT’de 2. şans! 1999-2000-2001 sigorta girişi olanlar da EYT listesine alınacak! SSK, Bağkur’luya İHYA + borçlanma fırsatı! 1 yıllık staj süreleri....

Geçtiğimiz ay emeklilik başvurusu yapan EYT'liler emekli aylıklarına kavuşmaya başladı. Ancak eksik süreleri nedeniyle EYT'den yararlanamayanların yardımına borçlanma, ihya ve isteğe bağlı sigorta yetişiyor. Böylece yapılandırma düzenlemesi de pzim kazanımı sağlıyor. Peki, başvuru nasıl yapılır? Eksik prim ödemeleri kaç TL oldu? İşte tüm gelişmeler...

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Primi eksik olana EYT’de 2. şans! 1999-2000-2001 sigorta girişi olanlar da EYT listesine alınacak! SSK, Bağkur’luya İHYA + borçlanma fırsatı! 1 yıllık staj süreleri....

EYT'lilerin 1.6 milyonu emeklilik işlemlerini başlatırken, pek çok kişi de eksik primini tamamlamaya çalışıyor.

Primi eksik olana EYT’de 2. şans! 1999-2000-2001 sigorta girişi olanlar da EYT listesine alınacak! SSK, Bağkur’luya İHYA + borçlanma fırsatı! 1 yıllık staj süreleri....

EYT'liler çalışarak bu süreleri tamamlayabileceği gibi, borçlanma, ihya ve isteğe bağlı sigorta imkanlarını da değerlendirebiliyor.

Primi eksik olana EYT’de 2. şans! 1999-2000-2001 sigorta girişi olanlar da EYT listesine alınacak! SSK, Bağkur’luya İHYA + borçlanma fırsatı! 1 yıllık staj süreleri....

HANGİ SÜRELER İÇİN BORÇLANMA YAPILABİLİR?
- Kadınların, en çok 3 defaya mahsus olmak üzere, doğumdan sonraki 2 yıl içinde çalışmadıkları süreler,

Primi eksik olana EYT’de 2. şans! 1999-2000-2001 sigorta girişi olanlar da EYT listesine alınacak! SSK, Bağkur’luya İHYA + borçlanma fırsatı! 1 yıllık staj süreleri....

- Erkeklerin askerlik süreleri (en çok 540 gün),

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