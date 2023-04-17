2000-2005-2008 sonrası sigortalılar bayram edecek! Emekliye %30 intibak zam hesabı yapıldı! A,B,C ayrımı yok! Maaşlara 1.300 TL ilave...

1- MAKAS KAPANACAK

Türkiye'de emekli maaşı hesabında 3 ayrı formül bulunuyor. En yüksek aylık bağlama oranı 2000 yılına kadar olan çalışmalar için uygulanıyor. Onu, 2000- Eylül 2008 arası izliyor. En düşük aylık bağlama oranı ise Ekim 2008'den sonrası için uygulanıyor. Ekim 2008 sonrasında sigortalılık süresi uzadıkça, özellikle asgari ücret üzerinden prim ödeyenlerin bağlanacak maaşında düşüş yaşanıyor.