Emekli ve memur Temmuz 2022 zam oranı kesinleşti! İşte Temmuz zammıyla değişen ödemeler! Kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı, evde bakım aylığı…
Memurların ve emeklilerin 2022 Temmuz zammı belli oldu. Yüzde 34.69 enflasyon farkı ve yüzde 7 toplu sözleşme artışıyla memur maaş katsayısındaki artış yüzde 41.69'a ulaştı. Bu artış yaşlıdan engelliye, yakınına bakandan hasta ve çocuklara kadar milyonların gelirine yansıyacak. Kıdem tazminatı tavanı da artacak.
04.07.2022 14:16 - Son Güncelleme: 04.07.2022 14:16
Memur maaş katsayısındaki artış yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine de etki edecek. Ayrıca işçilerin kıdem tazminatı tavanını da yükseltecek. Yüzde 41.69'luk artış gelirlere şöyle yansıyacak:
0-6 yaş arası çocuk yardımı 117,72 liradan 166,80 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımı da 58,86 liradan 83,40 liraya yükseldi. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı 770,61 liradan bin 92 liraya ulaştı. Sendika üyesi memurların toplu sözleşme ikramiyesi de yükseldi. 3 ayda bir ödenen ikramiye 498,90 liradan 706,89 liraya çıktı.