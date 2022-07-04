Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Emekli ve memur Temmuz 2022 zam oranı kesinleşti! İşte Temmuz zammıyla değişen ödemeler! Kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı, evde bakım aylığı…

Emekli ve memur Temmuz 2022 zam oranı kesinleşti! İşte Temmuz zammıyla değişen ödemeler! Kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı, evde bakım aylığı…

Memurların ve emeklilerin 2022 Temmuz zammı belli oldu. Yüzde 34.69 enflasyon farkı ve yüzde 7 toplu sözleşme artışıyla memur maaş katsayısındaki artış yüzde 41.69'a ulaştı. Bu artış yaşlıdan engelliye, yakınına bakandan hasta ve çocuklara kadar milyonların gelirine yansıyacak. Kıdem tazminatı tavanı da artacak.

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
04.07.2022 14:16 - Son Güncelleme: 04.07.2022 14:16
Emekli ve memur Temmuz 2022 zam oranı kesinleşti! İşte Temmuz zammıyla değişen ödemeler! Kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı, evde bakım aylığı…

Milyonlarca kişi için Temmuz zam ayı. Önce asgari ücret artışı belli oldu. Brüt asgari ücret 5 bin 4 liradan 6 bin 471 liraya, net asgari ücret de 4 bin 253 liradan 5 bin 500 liraya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emekli ve memur Temmuz 2022 zam oranı kesinleşti! İşte Temmuz zammıyla değişen ödemeler! Kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı, evde bakım aylığı…

Türkiye İstatistik Kurumu'nun dün açıkladığı enflasyon verileriyle de memurların ve emeklilerin yeni maaşları belli oldu. Memurların zam oranı yüzde 34.69 enflasyon farkı ve yüzde 7 toplu sözleşme artışı ile yüzde 41.69'a ulaştı.

Emekli ve memur Temmuz 2022 zam oranı kesinleşti! İşte Temmuz zammıyla değişen ödemeler! Kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı, evde bakım aylığı…

Memur maaş katsayısındaki artış yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine de etki edecek. Ayrıca işçilerin kıdem tazminatı tavanını da yükseltecek. Yüzde 41.69'luk artış gelirlere şöyle yansıyacak:

Emekli ve memur Temmuz 2022 zam oranı kesinleşti! İşte Temmuz zammıyla değişen ödemeler! Kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı, evde bakım aylığı…

MEMUR: Aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan 9 bin 105 liraya çıktı. Aile yardımı da arttı. Çalışmayan eş için yapılan aylık ödeme 535,17 liradan 758,28 liraya çıktı.

Emekli ve memur Temmuz 2022 zam oranı kesinleşti! İşte Temmuz zammıyla değişen ödemeler! Kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı, evde bakım aylığı…

0-6 yaş arası çocuk yardımı 117,72 liradan 166,80 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımı da 58,86 liradan 83,40 liraya yükseldi. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı 770,61 liradan bin 92 liraya ulaştı. Sendika üyesi memurların toplu sözleşme ikramiyesi de yükseldi. 3 ayda bir ödenen ikramiye 498,90 liradan 706,89 liraya çıktı.

SON DAKİKA