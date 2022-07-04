Emekli ve memur Temmuz 2022 zam oranı kesinleşti! İşte Temmuz zammıyla değişen ödemeler! Kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı, evde bakım aylığı…

Milyonlarca kişi için Temmuz zam ayı. Önce asgari ücret artışı belli oldu. Brüt asgari ücret 5 bin 4 liradan 6 bin 471 liraya, net asgari ücret de 4 bin 253 liradan 5 bin 500 liraya çıktı.