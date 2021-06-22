En az 5 bin TL maaşla personel alımı! 8 bin TL'ye kadar çıkıyor! YSK personel alımı başvuru şartları nelerdir?
Kamu kurumlarına personel alımları devam ediyor. Birçok kamu kurumuna, gerekli şartları yerine getirmeniz halinde giriş yapabilirsiniz. Başvuruları devam eden kurumlardan birisi de Yüksek Seçim Kurulu (YSK) oldu. YSK bünyesine en az 5 bin TL maaşla personel alımı yapılacak. 23 Haziran 2021 tarihinde saat 17.00'de sona erecek başvurular, Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinde (https://www.ysk.gov.tr) yer alan "Aday Başvuru Formu" doldurulması ile mümkün olacak. İşte en az 5 bin TL, en çok 8 bin TL maaşla iş başvurusu olanağının detayları...
En az 5 bin TL maaşla personel alımının detayları belli oldu! Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bünyesine personel alımı için başvuru süreci devam ediyor. 23 Haziran'da sona erecek başvurular için gerekli şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacak. Sözlü sınava katılacak adayların fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesinden (T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/ T.C. Kimlik Kartı/ T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi/ Geçerli Pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Peki; YSK personel alımı başvuru şartları nelerdir?
YSK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
YSK personel alımı başvuruları 14 Haziran 2021 tarihinde saat 09.00'da başlayıp, 23 Haziran 2021 tarihinde saat 17.00'de sona erecek. Başvurular, Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinde (https://www.ysk.gov.tr) yer alan "Aday Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacak. Sözlü sınava, atama yapılacak kadro sayısının 10 (on) katı aday çağırılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI
Genel Şartlar
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3- 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 almış olmak.
4- Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya YDS dışındaki sınavlarında YDS (D) düzeyine eş değer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" hakkındaki kararı esas alınacaktır.)
5- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle Kurumlarca sözleşmesinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmemiş olmak.
6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak. Adaylar Sözleşmeli Çözümleyici ve Sözleşmeli Programcı pozisyonlarından yalnızca birine başvuru yapabilecek olup yapılacak incelemede, katılma şartlarını taşımadığı ve süresi içerisinde başvuru yapmadığı tespit edilenler sözlü sınava alınmazlar.