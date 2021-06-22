En az 5 bin TL maaşla personel alımı! 8 bin TL'ye kadar çıkıyor! YSK personel alımı başvuru şartları nelerdir?

BAŞVURU ŞARTLARI



Genel Şartlar



1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.



2- Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.



3- 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 almış olmak.



4- Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya YDS dışındaki sınavlarında YDS (D) düzeyine eş değer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" hakkındaki kararı esas alınacaktır.)



