ŞOK'ta servis güvenceli 2 fırsatlı ürün var! ŞOK 23 Haziran 2021 aktüel kataloğunda cezbedecek ürün skalası!
ŞOK 23 Haziran aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin listesi firma tarafından duyuruldu. ŞOK'ta bu hafta Play-Doh Mutfak Seti Oyun Hamuru Serileri, Pilsan Champion 12 V Akülü Uzaktan Kumandalı Araba, Duru Sıvı Sabun Çeşitleri, Kellogs Special K, Juss Karışık Tropik Meyveli İçecek, Nescafe 3'ü 1 arada Sütlü Köpüklü 20'li Kavanoz, Kiri Sürülebilir Beyaz Peynir 6 Porsiyon, Ünal Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir, Nivea Men Fresh Active/Nivea Fresh Natural Pudrasız Deodorant, Agiss Roll-On Sir Ağda, Vanish Oxi Action Leke Çıkartıcı, Altus ALK 1230 A++ 12.000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima, A++ 18.000 BTU Inverter Klima ürünleri var.
ŞOK 23 Haziran aktüel kataloğuyla yarın onlarca ürün raflarda indirimli olarak satışa sunulacak. Pek çok kategorideki indirimlerin dikkat çektiği kataloğda Juss Karışık Tropik Meyveli İçecek, A++ 18.000 BTU Inverter Klima, Ünal Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir, Kiri Sürülebilir Beyaz Peynir 6 Porsiyon, Pilsan Champion 12 V Akülü Uzaktan Kumandalı Araba ve Pilsan Champion 12 V Akülü Uzaktan Kumandalı Araba ürünleri merak ediliyor. İşte ŞOK 23 Haziran aktüel kataloğu ürün listesi
Champion 12 V Akülü
Uzaktan Kumandalı Araba
• Max Kapasite:35 Kg • Hız 3,5-7,0 km/h
• 12 V Akü, 12 V Şarj Cihazı
• Otomatik fren ve kontrollü kalkış özelliği
• Akıllı Anahtar Sistemi (Işıklı)
• Araç hareket halinde iken yanabilen farlar
• Açılabilir ön kaput, sökülebilir arka rüzgarlık, ön siperlik ve yan aynalar
• Sökülebilir akü• Emniyet kemeri
• İleri/geri vites• Elektronik korna
• Antensiz uzaktan kumanda (2,4 GHZ) ve frekans sabitleme özelliği ile diğer uzaktan kumandalı ürünlerle karışmamaktadır.
• Uzaktan kumanda üzerinden
3 kademeli hız seçeneği özelliği ve frenleme yapma özelliği