ŞOK'ta servis güvenceli 2 fırsatlı ürün var! ŞOK 23 Haziran 2021 aktüel kataloğunda cezbedecek ürün skalası!

Champion 12 V Akülü

Uzaktan Kumandalı Araba

• Max Kapasite:35 Kg • Hız 3,5-7,0 km/h

• 12 V Akü, 12 V Şarj Cihazı

• Otomatik fren ve kontrollü kalkış özelliği

• Akıllı Anahtar Sistemi (Işıklı)

• Araç hareket halinde iken yanabilen farlar

• Açılabilir ön kaput, sökülebilir arka rüzgarlık, ön siperlik ve yan aynalar

• Sökülebilir akü• Emniyet kemeri

• İleri/geri vites• Elektronik korna

• Antensiz uzaktan kumanda (2,4 GHZ) ve frekans sabitleme özelliği ile diğer uzaktan kumandalı ürünlerle karışmamaktadır.

• Uzaktan kumanda üzerinden

3 kademeli hız seçeneği özelliği ve frenleme yapma özelliği