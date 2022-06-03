En az 5 bin TL maaşla! Başvuru ekranı aktif edildi! Haziran ayında hastanelere 18-55 yaş arası personel aranıyor! İletişim bilgilerini yazanlar...

Hastanelere ilkokul, lise ve üniversite mezunu personeller alınacak. En az 5 bin TL maaş verilecek! Duyuru geldi. Online ortamda çağrı merkezi, güvenlik ve hastane personeli, hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi başvuruları başladı. Haziran ayı için hastanelerde çalıştırılmak üzere hastane personel alım ilanları yayımlandı. Başta İstanbul olmak üzere İzmir, Bursa ve diğer bir çok ilde başvuru şartlarını taşıyanlar hemen işe alınacak. Peki nasıl başvuru yapılır? Başvuru şartları neler? İşte yanıtları...