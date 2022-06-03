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Haberler Ekonomi En az 5 bin TL maaşla! Başvuru ekranı aktif edildi! Haziran ayında hastanelere 18-55 yaş arası personel aranıyor! İletişim bilgilerini yazanlar...

En az 5 bin TL maaşla! Başvuru ekranı aktif edildi! Haziran ayında hastanelere 18-55 yaş arası personel aranıyor! İletişim bilgilerini yazanlar...

Hastanelere ilkokul, lise ve üniversite mezunu personeller alınacak. En az 5 bin TL maaş verilecek! Duyuru geldi. Online ortamda çağrı merkezi, güvenlik ve hastane personeli, hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi başvuruları başladı. Haziran ayı için hastanelerde çalıştırılmak üzere hastane personel alım ilanları yayımlandı. Başta İstanbul olmak üzere İzmir, Bursa ve diğer bir çok ilde başvuru şartlarını taşıyanlar hemen işe alınacak. Peki nasıl başvuru yapılır? Başvuru şartları neler? İşte yanıtları...

03.06.2022 12:44 - Son Güncelleme: 03.06.2022 12:44
Haziran ayında hastanelere 18-55 yaş arası personel aranıyor! En az 5 bin TL maaşla! Başvuru ekranı aktif edildi! İletişim bilgilerini yazanlar...

Hastanelere ilkokul, lise ve üniversite mezunu personeller alınacak. En az 5 bin TL maaş verilecek! Duyuru geldi. Online ortamda çağrı merkezi, güvenlik ve hastane personeli, hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi başvuruları başladı. Haziran ayı için hastanelerde çalıştırılmak üzere hastane personel alım ilanları yayımlandı. Başta İstanbul olmak üzere İzmir, Bursa ve diğer bir çok ilde başvuru şartlarını taşıyanlar hemen işe alınacak. Peki nasıl başvuru yapılır? Başvuru şartları neler? İşte yanıtları...

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Haziran ayında hastanelere 18-55 yaş arası personel aranıyor! En az 5 bin TL maaşla! Başvuru ekranı aktif edildi! İletişim bilgilerini yazanlar...

HASTANE PERSONEL ALIMLARI BAŞLADI
2022 Haziran ayında bir çok ilde hastane ve sağlık merkezleri için personel alımı yapılmaya başlandı. Başvuru şartları da açıklandı. Şartların ilanlara göre değişkenlik gösterdiğini belirtelim. İşte başvuru detayları...

Haziran ayında hastanelere 18-55 yaş arası personel aranıyor! En az 5 bin TL maaşla! Başvuru ekranı aktif edildi! İletişim bilgilerini yazanlar...

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

En az ilköğretim mezunu

Sağlık sektöründe deneyimi olan ya da deneyim kazanmak isteyen,

İletişim ve planlama becerileri gelişmiş,

Hizmet ve çözüm odaklı,

Ekip çalışmasına yatkın,

Provizyon ve fatura işlemlerine hakim,

Haziran ayında hastanelere 18-55 yaş arası personel aranıyor! En az 5 bin TL maaşla! Başvuru ekranı aktif edildi! İletişim bilgilerini yazanlar...

MS Office programlarına hakim,

Görevini yapmasında herhangi bir sağlık sıkıntısı olmayan (Engelli adaylar için özellikler ilanların içerisinde aktarılmıştır)

Haziran ayında hastanelere 18-55 yaş arası personel aranıyor! En az 5 bin TL maaşla! Başvuru ekranı aktif edildi! İletişim bilgilerini yazanlar...

Giyimine özen gösteren, güler yüzlü

Gerektiğinde vardiyalı çalışabilecek

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