Dar gelirli aileler en düşük taksitten ev sahibi olacak! 24 ile TOKİ müjdesi! 11.973 yeni konut! İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep, Tekirdağ, Konya...
TOKİ 24 il için düğmeye bastı! Aralarında megakent İstanbul da var! Dar gelirli aileler en düşük taksitten ev sahibi olacak! O illerde yaşayanlara güzel haber geldi. Duyuruya göre ihalelere 6 Haziran'da başlanacak, 29 Temmuz'da son ihale yapılacak. Ucuza daire arayanlara müjde! Peki hangi illerde TOKİ konutları yapılacak? İşte il il tüm detaylar...
Erzincan, Ankara, Adıyaman, Kahramanmaraş, Bilecik, Kocaeli, Çanakkale, Erzurum, Bolu, Bursa, Bayburt, Kırklareli, Antalya, İstanbul, Şanlıurfa, Aydın, Muğla, Zonguldak, Trabzon, Bayburt, Gaziantep, Tekirdağ, Konya ve Yozgat illerinde yaşayanlara müjde! TOKİ harekete geçti. İhale tarihleri açıklandı. Alt ve orta gelir grubundakiler için satışa sunulacak. 2+1, 3+1 daireler ucuza ve uygun taksitler halinde teslim edilecek. Toplam 24 ilde 11 bin 973 yeni konut yapılacak. İşte detaylar...
👉1. TOKİ Erzincan Refahiye'de 214 yeni konut inşa edecek. Projenin ihalesi 6 Haziran 2022 tarihinde saat 14:00'te gerçekleştirilecek. Projede, 4 dükkanlı ticaret merkezi ve altyapı ile çevre düzenlemesi işi de yapılacak.
👉2. TOKİ Ankara Etimesgut projesinin ihalesi 6 Haziran'da gerçekleştirilecek. Projede 119 konut yeni konut hayata geçirilecek.
TOKİ Ankara Çubuk projesinin ihalesi 26 Temmuz 2022'de saat 11:30'da yapılacak. Projede 503 yeni konut hayata geçirilecek.
👉3. TOKİ Adıyaman Merkez'de 164 yeni konut yapacak. Projenin ihalesi 9 Haziran 2022 tarihinde saat 14:00'te yapılacak.
👉4. Kahramanmaraş Çağlayancerit TOKİ projesi için ihale 15 Haziran 2022'de saat 11:30'da gerçekleştirilecek. Projede 121 yeni konut yapılacak.
👉5. TOKİ Bilecik İnhisar projesi kapsamında 144 yeni konut ve 1 adet ticaret merkezi hayata geçirilecek. Projenin ihalesi 16 Haziran'da saat 11:00'de gerçekleştirilecek.
👉6. Kocaeli TOKİ projesi için harekete geçildi. Projenin ihalesi 16 Haziran 2022 tarihinde saat 14:00'te gerçekleştirilecek. TOKİ Kocaeli Cedit projesi çerçevesinde 1105 konut, 6 dükkan hayata geçirilecek.
👉7. TOKİ Çanakkale Merkez projesinin ihalesi 17 Haziran 2022'de saat 11:00'de yapılacak. Projede 509 yeni konut ve 25 dükkan inşa edilecek.
👉8. Erzurum Aziziye TOKİ projesinin ihalesi 20 Haziran'da saat 11:00'de yapılacak. TOKİ Eruzurm projesiyle 738 yeni konut inşa edilecek.
TOKİ Erzurum'da 386 yeni konuta daha imza atacak. Erzurum Yakutiye TOKİ projesinin ihalesi 22 Temmuz tarihinde saat 14:30'da gerçekleştirilecek.