Dar gelirli aileler en düşük taksitten ev sahibi olacak! 24 ile TOKİ müjdesi! 11.973 yeni konut! İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep, Tekirdağ, Konya...

Erzincan, Ankara, Adıyaman, Kahramanmaraş, Bilecik, Kocaeli, Çanakkale, Erzurum, Bolu, Bursa, Bayburt, Kırklareli, Antalya, İstanbul, Şanlıurfa, Aydın, Muğla, Zonguldak, Trabzon, Bayburt, Gaziantep, Tekirdağ, Konya ve Yozgat illerinde yaşayanlara müjde! TOKİ harekete geçti. İhale tarihleri açıklandı. Alt ve orta gelir grubundakiler için satışa sunulacak. 2+1, 3+1 daireler ucuza ve uygun taksitler halinde teslim edilecek. Toplam 24 ilde 11 bin 973 yeni konut yapılacak. İşte detaylar...