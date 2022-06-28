En az 5 bin TL maaşla ACİL 90 bin kişi işe alınacak! Başvurular e-Devlet ve İŞKUR'a! Hastane personeli, bekçi, güvenlik, temizlik görevlisi...
İŞKUR tarafından yayımlanan ilana göre bekçi, hastane personel, büro memuru, temizlik görevlisi, işçi ve çok daha fazla meslek için personel alımı yapılacak. İŞKUR güncel personel alım ilanlarını yayımlamaya devam ediyor. Bu noktada yeni alımlar dikkat çekti. En az ilkokul mezunu, 18 yaş ve üzeri binlerce kişi işe alınacak. Söz konusu ilanlara başvuru için genel şartlara ve firmalar tarafından belirlenen özel şartların karşılanması gerekiyor. Asgari ücrete yapılması beklenen zamla birlikte en az 5 bin TL maaş verilecek. İşte detaylar...
İş arayanlara büyük fırsat! İŞKUR ilanlarını güncelledi. 2022 yılında yeni alımlar yapılacak. Başvruların başladığı duyuruldu. Şartları sağlayanlar dilediği ilanlara başvuru yapabilecek. En az 5 bin TL maaş veriliyor. Asgari ücretin arttılacağı hesaba katıldığında işe girenlerin 5 bin TL'den fazla maaş alacağı biliniyor. Bu noktada hangi meslekten alım yapılıyor? Başvuru şartları neler? şeklindeki soruların yanıtları merak ediliyor. İşte cevapları...
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) acil olarak işçi alımı yapıyor. Yeni ilanlar yayımlandı. 90 bin personel, işçi alınacak.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
İŞKUR üzerinden başvuruda bulunmak isteyenler için başvuruların nasıl yapılacağı da açıklanırken online başvuru yapacak olan vatandaşlar e- Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.