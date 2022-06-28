En az 5 bin TL maaşla ACİL 90 bin kişi işe alınacak! Başvurular e-Devlet ve İŞKUR'a! Hastane personeli, bekçi, güvenlik, temizlik görevlisi...

İş arayanlara büyük fırsat! İŞKUR ilanlarını güncelledi. 2022 yılında yeni alımlar yapılacak. Başvruların başladığı duyuruldu. Şartları sağlayanlar dilediği ilanlara başvuru yapabilecek. En az 5 bin TL maaş veriliyor. Asgari ücretin arttılacağı hesaba katıldığında işe girenlerin 5 bin TL'den fazla maaş alacağı biliniyor. Bu noktada hangi meslekten alım yapılıyor? Başvuru şartları neler? şeklindeki soruların yanıtları merak ediliyor. İşte cevapları...