Büyük marketlerde yeni dönem ambalajı getir parayı al! BİM, ŞOK, A101, Migros! Duyan elindekilerle kasaya koşuyor! Bundan sonra...

Kağıt, plastik, cam ve metal kullanılarak üretilen ambalajlarla ilgili harekete geçildi. A-101, BİM, ŞOK, Migros ve daha bir çok zincir markette yeni uygulama yolda! Peki vatandaşları neler bekliyor? Atık ambalajları getirene para verilecek. Yeni sistem geliyor... Önce metal cam ve pet şişeler için harekete geçildi. Yeni dönemle birlikte atıklar geri dönüşüme kazandırılacak. Hem vatandaş hem doğa kazanacak! Depozito sistemini bilmeyen yok. Daha önceki yıllarda uygulanıyordu ancak daha sonra kaldırılmıştı. İşte yeni dönemde de depozito yolu ile geri dönüşüm trendi tekrar yakalanacak. Gelin detaylara birlikte bakalım...