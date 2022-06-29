Büyük marketlerde yeni dönem ambalajı getir parayı al! BİM, ŞOK, A101, Migros! Duyan elindekilerle kasaya koşuyor! Bundan sonra...
Günümüzde milyonlarca kişi neredeyse tüm ihtiyaçlarını artık zincir marketlerden karşılıyor. Bu noktada yeni bir adım atıldı. Büyük marketleri kapsıyor! Artık yeni dönem başlıyor. Buna göre ambalajı getirene para iadesi yapılacak. Böylelikle çevre korunacak. Büyük adım atılıyor. BİM, ŞOK, A101, Migros ve daha bir çok market müşterilerini ilgilendiren haber! Yenilenen Ambalaj Atıklarının Yönetimi mevzuatı ile depozito devri yeniden başlıyor. İşte detaylar
Kağıt, plastik, cam ve metal kullanılarak üretilen ambalajlarla ilgili harekete geçildi. A-101, BİM, ŞOK, Migros ve daha bir çok zincir markette yeni uygulama yolda! Peki vatandaşları neler bekliyor? Atık ambalajları getirene para verilecek. Yeni sistem geliyor... Önce metal cam ve pet şişeler için harekete geçildi. Yeni dönemle birlikte atıklar geri dönüşüme kazandırılacak. Hem vatandaş hem doğa kazanacak! Depozito sistemini bilmeyen yok. Daha önceki yıllarda uygulanıyordu ancak daha sonra kaldırılmıştı. İşte yeni dönemde de depozito yolu ile geri dönüşüm trendi tekrar yakalanacak. Gelin detaylara birlikte bakalım...
Çevre kirliliğinin azalmasının amaçlandığı bu sistemle geri dönüşüme teşvik edilecek. Danimarka, Estonya, Norveç, Litvanya ve Oregon (ABD) gibi hâlihazırda depozito sistemi uygulayan bölgelerde başarılı şekilde uygulanıyor. Hatta tek kullanımlık içecek depozito sistemi uygulayan hemen her Avrupa ülkesi %85'in üzerinde geri dönüşüm oranına ulaştı.
Litvanya bu konuda müthiş bir örnek. 2 yıldan az süredir uygulanan bu sistem ile tüm içecek kutularının %91,9'u geri dönüşüme kazandırıldı. Norveç'teki depozito sistemi de 2016'da % 91,7'lik bir dönüşüm oranıyla benzer bir performans elde etti. Bu sonuçlar kentsel atık toplama ve geri dönüşüm kutularına dayanan geleneksel yeşil nokta geri dönüşüm sistemlerinin oranlarıyla çarpıcı bir zıtlıkta.
İçecek paketlemede, diğer Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu (GÜS) seçeneklerinin aksine depozito sistemi, evsel geri dönüşüm kapasitesini artırıma yatırım yapmaya yönlendirebilir ve yeni şişelerde kullanılan ve bir kutunun karbon ayak izini önemli ölçüde azaltan reçineye kalıcı bir kaynak sağlayabilir.