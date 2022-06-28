En düşük emekli aylığı 2500 TL'den 3000 TL'ye çıkıyor! 3600 ek gösterge taslağı TBMM'de: Memur aylıklarında artış
AK Parti, 3600 ek gösterge, çeşitli nedenlerle üniversite öğrenimi yarım kalanlara eğitime geri dönme imkanı veren öğrenci affının da yer aldığı ekonomiye ilişkin yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Söz konusu yasa teklifinde yer alan ek gösterge taslağının genel gerekçe metninde 2500 lira olan emekli aylığı alt sınırının 3000 TL'ye çıkarıldığı bildirildi. İşte habere ilişkin merak edilen tüm detaylar ve AK Partili vekillerin imzasıyla TBMM'ye taşınan o teklif...
AK Parti Milletvekillerinin imzasını taşıyan, ek gösterge ile öğrenci affı düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
VALİ, GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI, DAİRE BAŞKANLARI...
Merkezde görevli valiler, Kurul Başkanı, Genel Müdür, Strateji Geliştirme Başkanı ile bu görevleri yürüten merkezde görevli valiler ile Genel Müdür Yardımcıları, daire başkanları, birinci sınıf olup 1. derecenin 4. kademesinden aylık alanların ek ödemeleri için oranlar artırılıyor.
İl Valisi için belirlenen tazminat göstergesi, "12500" rakamının eklenmesiyle uygulanacak.
YETKİ BAŞKAN ERDOĞAN'A VERİLİYOR
Ek gösterge cetvellerinde yapılan değişikliklere bağlı olarak Emekli Sandığı Kanunu'nda yer alan ve kaldırılan ek gösterge gruplarının yeniden belirlenmesi ile bentte yer alan oranları artırma, ek gösterge gruplarını değiştirme veya gruplardaki ek göstergeleri yeniden belirleme konusunda Bakanlar Kuruluna ait olan yetki Cumhurbaşkanına veriliyor.