En düşük emekli aylığı 2500 TL’den 3000 TL’ye çıkıyor! 3600 ek gösterge taslağı TBMM’de: Memur aylıklarında artış

YETKİ BAŞKAN ERDOĞAN'A VERİLİYOR

Ek gösterge cetvellerinde yapılan değişikliklere bağlı olarak Emekli Sandığı Kanunu'nda yer alan ve kaldırılan ek gösterge gruplarının yeniden belirlenmesi ile bentte yer alan oranları artırma, ek gösterge gruplarını değiştirme veya gruplardaki ek göstergeleri yeniden belirleme konusunda Bakanlar Kuruluna ait olan yetki Cumhurbaşkanına veriliyor.