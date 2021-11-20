En az 4760 TL hesaplara yatacak! SGK'ya yazıyı teslim et parayı al! Başvuru yapmak için sakın gecikmeyin!

Maaşının bağlanmasını bekleyen emeklilere sunulan nakit avans fırsatı devam ediyor. Bilindiği üzere bu kişilere üç maaş nakit avans ödemesi yapılıyor ve bu tutar maaşından 36 aya varan taksitlerle ufak ufak kesiliyor. Son zamanlarda bu düzenlemenin mevcut emekliler için uygulanması için talepler var. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere sunulan desteklerden en dikkat çekeni nakit avans oldu. Bu sayede 3 maaşa kadar ödeme sağlanıyor. Emekli aylığını bekleyenlere sunulan avans olanağının bir benzerinin, mevcut emekliler için de hayata geçirilmesi beklentiler arasında. Eğer talepler kabul edilirse, emeklilere de 3 maaş avans ödemesi yapılacak.