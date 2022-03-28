En az 4.253 TL maaşla 88.022 işçi aranıyor! 19-52 yaş arası iş arayanlara müjde! 307.105 kişiyi işe yerleştiren İŞKUR acil kodla anons etti!
19-52 yaş arası iş arayanlara müjde! 307.105 kişiyi işe yerleştiren İŞKUR acil kodla aktardı. En az 4.253 TL maaşla 88.022 işçi aranıyor. Her gün yüzlerce farklı sektördeki işçi alımı ilanlarını resmi internet sitesinden paylaşan İŞKUR ilanları güncelledi ve birçok alanda alım yapılacak. Çeşitli alanlarda işçi alım bilgisini veren firmalarda toplam açık iş pozisyonu toplamda 88 bin oldu. 2022 yılının başından bu yana 307 bin kişinin iş bulmasına sebep olan Türkiye İş Kurumu yeni işçi ve personel alımı ilanları iş arayanlar tarafından inceleniyor.İşte İŞKUR güncel işçi alımı ilanları 2022!
İş arayan vatandaşlara her konuda yardımcı olan İŞKUR, yeni işçi alımı ilanlarını acil kodla paylaştı. İŞKUR'un ilanlar kısmında detaylı bir şekilde bakıldığında en çok alım yapılacak sektörler arasında özellikle beden işçisi, çağrı merkezi müşteri temsilcisi ve depo görevlisi alanlarında büyük bir istihdam olduğu fark ediliyor. Yılın ilk 3 ayında 307 bin kişiye iş bulan İŞKUR'da formu doldurana seçtiği mesleğe göre anında iş imkanı sunuluyor. Kamu ve özel sektörde firma ve kuruluşların mevcut işçi alımı ilanlarını yayımlayan kurum bu sayede vatandaşların iş bulmasını sağlıyor.
ALIM YAPILACAK MESLEKLER VE KADRO SAYISI
Web Tasarımı ve Kodlama Teknikeri 1
Abone İşleri Memuru 1
Acil Servis Hemşiresi 3
Acil Tıp Teknisyeni 43
Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 46
Ağ Teknolojileri Uzmanı 1
Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) 13
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi 1
Ağaç Kurutma İşçisi 2
Ağaç Palet İmalatçısı 35
Ağartma Ve Pişirme Makinesi Operatör (Kasar) 2
Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü 3
Ahırcı (Hayvan Bakan Ve Ahırları Temizleyen) 3
Ahşap Ambalaj İşçisi 15
Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı 31
Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü 3
Ahşap Doğrama İmalatçısı 16
Ahşap Doğrama Montaj Elemanı 2
Ahşap Doğrama Ve Kaplamacısı 2
Ahşap Ev İmalat İşçisi 2
Ahşap İskelet Montaj Elemanı 3
Ahşap İskeletçi 18
Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü 7
Ahşap Kalıpçı 5
Ahşap Kapı İmalatçısı 10
Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü 16
Ahşap Mobilya İmalat Ustası 143
Ahşap Mobilya İmalatçısı 176
Ahşap Montaj Elemanı 14
Ahşap Tekne İmalat Ustası 1
Ahşap Teknolojisi Teknisyeni 1
Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi 4
Akaryakıt İstasyon Sorumlusu 3
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 357
Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı 3
Akrilik İplik Üretim İşçisi 15
Aksesuar Şefi (Tekstil) 1
Alabalık Yetiştiricisi 2
Alakart Aşçısı 33
Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer) 10
Alçı Sıva Uygulayıcısı 52
Alçı Şekillendirici ve Kalıpçı 1
Almanca Öğretmeni 8
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Teknikeri 1
Alüminyum Doğramacı 34
Asistan/Stajyer Muhabir 21
Askı-Paketleme ve İstifleme İşçisi(Metal) 3
Aşçı 536
Aşçı (Özel Hizmet) 21
Aşçı Yamağı (Çırağı) 17
Aşçı Yardımcısı 395
Aşçı (Yöresel Mutfak) 1
Aşçıbaşı 11
Aşçıbaşı Yardımcısı 3
Ateşçi (Dinamitçi) 1
Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi Kumanda Operatörü 1
Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi Saha Elemanı 4
Atık Toplayıcısı 4
Atıksu Arıtma Operatörü 11
Atıksu Arıtma Tesisi Tesis Sorumlusu 1
Atış Nezaretçisi 2
Av Tüfeği İmal İşçisi 2
Avize İmalatçısı 14
Avukat 6
Ayakçı (Tekstil) 146
Ayakkabı El Montajcısı 4
Ayakkabı İmalatçısı 656
Ayakkabı Modelisti 1
Ayakkabı ve Saraciye Tamircisi 2
Baca Temizleyicisi 2
Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy) 41
Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı) 7