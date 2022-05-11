0,89 - 0,99 faizle Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti, Akbank, N-kolay konut kredisi! Dolar, altın bozdurarak ev sahibi olun! 120 ay (10 yıl) vade...

Konut sahibi olmak isteyenlere müjdeli haberler geliyor. Başkan Erdoğan ev sahibi olacaklar için uygun faizli konut kredisi paketlerini açıkladı. Uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimlerinin artırılmasını sağlanıyor. Bu kapsamda, sıfır ve ikinci el konut satışlarına uygun maliyetli konut finansmanı sağlanacak. İlk defa konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 ve 0,89 faizli konut kredisi veriliyor. Ayrıca İkinci paket olan ve Döviz, Altın varlıklarının Türk Lirası'na dönüşümünü teşvik edecek "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi" ile de kamu bankaları birinci ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi verilecek. Peki, 0.89 ve 0.99 konut kredisi şartları nedir? Hangi bankalar 0,89 faizle konut kredisi veriyor? İşte Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası 0.89 ve 0.99 faizle konut (ev) kredisi ödeme hesaplama ekranı!