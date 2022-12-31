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Haberler Ekonomi SGK unutulan paraları geri ödüyor! 18 ile 70 yaş arası herkese veriliyor! Paranızı 2-3 ve 4 Ocak'ta alın!

SGK unutulan paraları geri ödüyor! 18 ile 70 yaş arası herkese veriliyor! Paranızı 2-3 ve 4 Ocak'ta alın!

En çok unutulan ödemelerin başında emekli ya da çalışan ölünce ailesine ödenen ölüm parası olmaktadır. Bu ödeme genelde ya tümüyle unutulmakta, ya da sadece bir çocuğu tarafından bu para alınmaktadır. Ödenen paralar hemen bankalardan veya PTT'den çekilebilir. Yalnızca kimlik ile bankaya veya PTT'ye gidip gelen paranızı alabilmek dilediğinizi söylemek yeterlidir.

takvim.com.tr
31.12.2022 12:59 - Son Güncelleme: 31.12.2022 13:00
SGK unutulan paraları geri ödüyor! 18 ile 70 yaş arası herkese veriliyor! Paranızı 2-3 ve 4 Ocak’ta alın!

Birçok vatandaş birtakım kazanımlarını ne yazık ki çekmeyi unuttuklarından bu paraları zaman aşımına uğratmaktadır. Bu sebepten her vatandaşın haklarını ve kazanımlarını bilerek saatinde işlem yapması, paralarını alabilmek bağlamında önem arz eder.

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SGK unutulan paraları geri ödüyor! 18 ile 70 yaş arası herkese veriliyor! Paranızı 2-3 ve 4 Ocak’ta alın!

Eğer E devlet prosedürleri yapar iken ödemeler amacıyla bir banka işlediyseniz o banka hesabına esasen paranız kendi kendine yatacaktır. Bu hususta titiz olursanız paranız boşa gitmemiş olur.

SGK unutulan paraları geri ödüyor! 18 ile 70 yaş arası herkese veriliyor! Paranızı 2-3 ve 4 Ocak’ta alın!

SGK Ödemeleri Unutuluyor!

En çok unutulan ödemelerin başında emekli ya da çalışan ölünce ailesine ödenen ölüm parası olmaktadır. Bu ödeme genelde ya tümüyle unutulmakta, ya da sadece bir çocuğu tarafından bu para alınmaktadır.

SGK unutulan paraları geri ödüyor! 18 ile 70 yaş arası herkese veriliyor! Paranızı 2-3 ve 4 Ocak’ta alın!

Aslında ödemeyi her bir çocuk ayrı ayrı alabilecekken biri dışında alan olmamaktadır. Bu ödemenin tümü her bir çocuk tarafından alınabilir. Yani çocuklar arasında bölüştürülmemektedir.

SGK unutulan paraları geri ödüyor! 18 ile 70 yaş arası herkese veriliyor! Paranızı 2-3 ve 4 Ocak’ta alın!

Babasından yetim maaşı alanlar ya da ölen eşinden dul maaşı alanlar, evlenmeleri durumda net maaş üzerinden belli ay boyunca maaş tutarı hesaplanmakta ve hesaplarına geçirilmektedir. Bundan ölen kadının eşi de faydalanacağı toplumda neredeyse hiç bilinmemektedir.

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