SGK unutulan paraları geri ödüyor! 18 ile 70 yaş arası herkese veriliyor! Paranızı 2-3 ve 4 Ocak'ta alın!
En çok unutulan ödemelerin başında emekli ya da çalışan ölünce ailesine ödenen ölüm parası olmaktadır. Bu ödeme genelde ya tümüyle unutulmakta, ya da sadece bir çocuğu tarafından bu para alınmaktadır. Ödenen paralar hemen bankalardan veya PTT'den çekilebilir. Yalnızca kimlik ile bankaya veya PTT'ye gidip gelen paranızı alabilmek dilediğinizi söylemek yeterlidir.
31.12.2022 12:59 - Son Güncelleme: 31.12.2022 13:00