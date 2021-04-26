En az 3 bin 577 lira olarak anında ödeme alabilirsiniz! Pek fazla bilinmediği için kimse başvurmuyor! Belge ile başvuranlar...

Tek tek açıklandı! En az 3 bin 577 lira olarak anında ödeme alabilirsiniz! Askerlik müddetini 6 aya indiren ve değerli askerlik uygulamasını da kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yine tertip eden yasa, 26 Haziran 2019'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Buna göre hizmet süresi; erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay. askerliğini değerli olarak yapacak olanlar, 1 ay silah altına alınarak esas askerlik eğitiminden geçiriliyor. Bu anlamda askerlik hizmeti sebebi ile işten ayrılanların hakları konusunda ise çalışanlar, çok da bilgi sahibi değil.

26.04.2021 11:01 - Son Güncelleme: 26.04.2021 11:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





