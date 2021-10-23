KPSS şartı yok! 46 yaşından küçük olanlar başvurabilir! İŞKUR üzerinden en az meslek lisesi mezunu işçi alınacak! TCDD ilan verdi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), personel alımına ilişkin ilan yayınladı. 19 Ekim tarihinde alınan başvurular 25 Ekim'e kadar sürecek. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanda KPSS şartı bulunmuyor. 46 yaşından gün almamış olmak en belirgin şartlar arasında. İşe alınacak adaylar İstanbul il sınırlarında bulunan işyerlerinde çalıştırılacak. İlana başvuru yapacak adaylar için gerekli şartlar ve detaylar belli oldu. Peki, TCDD personel alımı başvuru şartları neler? Hangi kadrolara alım yapılacak? İşte tüm merak edilenler!