KPSS şartı yok! 46 yaşından küçük olanlar başvurabilir! İŞKUR üzerinden en az meslek lisesi mezunu işçi alınacak! TCDD ilan verdi
46 yaşından küçük olanlar başvurabilir! Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), personel alımı yapıyor. İŞKUR üzerinden gösterilen ilanda KPSS şartı bulunmuyor. İlana başvuru meydana getirecek adaylar için gerekli şartlar ve detaylar belli oldu. Peki, TCDD personel alımı müracaat şartları neler? Hangi kadrolara alım yapılacak? İşte tüm merak edilenler!
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), personel alımına ilişkin ilan yayınladı. 19 Ekim tarihinde alınan başvurular 25 Ekim'e kadar sürecek. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanda KPSS şartı bulunmuyor. 46 yaşından gün almamış olmak en belirgin şartlar arasında. İşe alınacak adaylar İstanbul il sınırlarında bulunan işyerlerinde çalıştırılacak. İlana başvuru yapacak adaylar için gerekli şartlar ve detaylar belli oldu. Peki, TCDD personel alımı başvuru şartları neler? Hangi kadrolara alım yapılacak? İşte tüm merak edilenler!
TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERECEK?
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) sürekli işçi alımı başvuruları 19 Ekim 2021 tarihinde başlayıp 25 Ekim 2021 tarihinde sonra erecek.
Adaylar TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr duyurular bölümünde yayımlanan İş Talep Bilgi Formu ve gerekli belgeler ile birlikte başvuru tarihleri arasında başvurularını şahsen gerçekleştirebilecek.
GENEL ŞARTLAR
1-Demiryolu Trafik Kontrolörü sanat kolunda işe alınacak adaylar İSTANBUL il sınırlarında bulunan işyerlerimizde çalıştırılacaktır.
2- Adaylarda, İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak,
3- Adaylarda, İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibarıyla meslek liselerinin Elektrik, Elektronik, Elektrik Elektronik, Makine, Motor, Mekatronik bölümleri ile meslek yüksekokullarının Elektrik, Elektronik, Elektrik Elektronik, Makine, Motor, Mekatronik programları ve denklik grubunda yer alan bölüm ve programların birinden mezun olmak
Lisans mezunu olarak gelenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
4- Adaylarda, İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibarıyla kent içi raylı sistemlerde 3 yıl tren sürücüsü (Tren Makinisti, Tramvay/Metro Sürücüsü (Vatman)) veya 2 yıl trafik kontrolörü (Demiryolu Trafik Kontrolörü, Trafik Baş Kontrolörü (Demiryolu), Kent İçi Raylı Sistemler Trafik Kontrolörü) olarak çalışmış olma şartı aranmaktadır. Adaylar bu çalışmalarını karekodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü ile belgeleyecektir. Bu belge e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacaktır.
5- İŞKUR'ca gönderilen nihai listedeki adayların; ilanda belirtilen şartları taşıyıp taşımadıkları noter huzurunda 17.11.2021 tarihinde yapılacak kura çekimi öncesi aşağıda belirtilen belgeler ile TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihler arasında TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında kontrol edilecek ve belgeleri alınacaktır.
6- Tecrübe şartı istenen taleplerimize başvuru yapan adaylar, bunu belgeleyemedikleri takdirde haklarında tutanak düzenlenecek ve Türkiye İş Kurumuna gerekli şartları taşımadığı için başvurusunun kabul edilmediği bildirilecektir.