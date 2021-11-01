En az 25 bin TL maaşla iş fırsatı! Finlandiya 30 bin personel alımı yapacak! İşte Finlandiya iş başvurusu şartları neler?

2.300 Euro maaş ile çalışma fırsatı sağlayan Finlandiya 30 bin işçi alımı yoğun ilgi görüyor ve başvuru şartları ile ilgili tüm bilgiler merakla araştırılıyor. Hem yurt dışında yaşamak isteyen hem de kariyer hedefleyen vatandaşlar Finlandiya'nın 30 bin personel alımı yapacağını duyunca başvuruların nereden ve nasıl yapıldığını da merak etti. Türk Lirası ile en az 25 bin maaşa denk gelen Finlandiya iş başvurusu şartları ile ilgili ayrıntılar haberimizde yer alıyor.