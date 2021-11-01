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Haberler Ekonomi En az 25 bin TL maaşla iş fırsatı! Finlandiya 30 bin personel alımı yapacak! İşte Finlandiya iş başvurusu şartları neler?

En az 25 bin TL maaşla iş fırsatı! Finlandiya 30 bin personel alımı yapacak! İşte Finlandiya iş başvurusu şartları neler?

Yurt dışında çalışmak isteyen vatandaşlara iş kapıları açılmaya devam ediyor. Almanya, Kanada ve Finlandiya peşpeşe yurt dışından eleman alacaklarını duyurdu ve başvuru şartları hemen merak edilerek araştırılmaya başlandı. En az 25 bin TL maaşla iş fırsatı sunan Finlandiya'da kariyer hedefleyenlerin araştırdığı tüm bilgiler haberimizin içeriğinde yer alıyor. Finlandiya 30 bin personel alımında özellikle pandemiden dolayı sağlık personeli alımlarına öncelik tanınıyor. İşte tüm detaylar!

01.11.2021 14:32 - Son Güncelleme: 01.11.2021 14:32
En az 25 bin TL maaşla iş fırsatı! Finlandiya 30 bin personel alımı yapacak! İşte Finlandiya iş başvurusu şartları neler?

2.300 Euro maaş ile çalışma fırsatı sağlayan Finlandiya 30 bin işçi alımı yoğun ilgi görüyor ve başvuru şartları ile ilgili tüm bilgiler merakla araştırılıyor. Hem yurt dışında yaşamak isteyen hem de kariyer hedefleyen vatandaşlar Finlandiya'nın 30 bin personel alımı yapacağını duyunca başvuruların nereden ve nasıl yapıldığını da merak etti. Türk Lirası ile en az 25 bin maaşa denk gelen Finlandiya iş başvurusu şartları ile ilgili ayrıntılar haberimizde yer alıyor.

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En az 25 bin TL maaşla iş fırsatı! Finlandiya 30 bin personel alımı yapacak! İşte Finlandiya iş başvurusu şartları neler?

FİNLANDİYA İŞÇİ ALIMI HANGİ MESLEKLERDE YAPILACAK?

Belli bir oranda göç kabul edilen ülkede işçi ihtiyacı şu anda 30 bin seviyelerinde. Sağlık çalışanlar, metal işçileri, bilişim ve denizcilik alanında uzman kişiler aranıyor.

En az 25 bin TL maaşla iş fırsatı! Finlandiya 30 bin personel alımı yapacak! İşte Finlandiya iş başvurusu şartları neler?

Ülkede çalışacak olan personele 2.300 euro yani 26.000 TL değerinde bir maaş verilecek.

En az 25 bin TL maaşla iş fırsatı! Finlandiya 30 bin personel alımı yapacak! İşte Finlandiya iş başvurusu şartları neler?

Finlandiya'nın ülke genelinde personel ihtiyacı duyduğu sektörlerin başında elektronik geliyor. Elektronik ve yazılım alanında çok sayıda personel ihtiyacı olan ülke ayrıca bu alanda işçi konumunda çalışabilecek işçiler de arıyor.

En az 25 bin TL maaşla iş fırsatı! Finlandiya 30 bin personel alımı yapacak! İşte Finlandiya iş başvurusu şartları neler?

Ayrıca çok temel düzeyde de olsa yabancı dil bilinmesi iş başvurularında çok önemli avantaj sağlıyor.

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