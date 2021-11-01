İşte EYT’linin emeklilik hesabı! Hangi tarihlerde sigortalı olanlar yasa kapsamına girecek? Prim ve yıl formülüne göre emeklilik hesabı nasıl yapılacak?
EYT'liler Başkan Erdoğan'ın müjdesinin ardından kendileri için başlatılan çalışmayı merakla takip ediyor. Ememklilikte yaşa takılanlar bu yasadan nasıl yararlanacaklarını da merak ediyor. Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası harekete geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, EYT'yle ilgili 5 formül üzerinde çalışılıyor. Peki üzerinde çalışılan prim ve yıl formülüne göre emeklilik hesabı nasıl yapılacak? Hangi tarihlerde sigortalı olanlar yasa kapsamına girecek? İşte o soruların cevapları ve emeklilik hesapları...
Emeklilik için yaş şartını bekleyen sigortalılar için yeni bir çalışma başlatılması milyonlarca vatandaşın ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş ve yaş dışındaki şartları tamamlamış sigortalılar emeklilik hesaplarının nasıl yapılacağını, kendilerinin bu düzenlemeye dahil olup olmayacaklarını merak ediyor. Daha önce ortaya çıkan 5 formülü anlatmıştık. Burada yıl ve prim şartlarına bakılması konulusu öne çıkmaya başladı.
Yani 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş erkekler için 25 yıl kadınlar için ise 20 yıllık sigortalılık şartının tamamlanması durumunda yaşa bakılmadan emeklilik imkanı gelmesi söz konusu olabilecek. Bunun dışında ise yine 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 gün olan primleri tamamlamış olanlar için yaş şartı olmadan emeklilik imkanı ortaya çıkabilecek.
EYT çalışması tamamlandığında yıl ve prim şartları açısından hesaplamanın nasıl yapılacağını bakalım. Yıl şartında erkekler için 25 yıllık sigortalılık süresi düşünüldüğünde son tarihte sigortalı olan birisi için yıl şartı 8 Eylül 2024 tarihinde tamamlanacak.
Kadınlar için bu süre 20 yıl olduğu için süre 8 Eylül 2019 tarihinde tamamlandı. Buna göre bugün için yani 1 Kasım 2021 tarihine göre yıl şartını tamamlayanlar 1 Kasım 1996 tarihinden önce sigortalı olan erkek vatandaşları kapsamış olacak. 1996 ile 1999 arasında sigortalı olanlar için ise şart 25 yılı tamamladıklarında dolacak.
PRİMİM TAMAM EMEKLİ OLUR MUYUM?
EYT çalışması kapsamında yıl şartı dışında sadece primin dolup dolmadığına bakılırsa burada işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 gün aranacak. Yani 9 Eylül 1976 ile 23 Mayıs 1979 tarihinde ilk kez çalışmaya başlayan erkek sigortalıların 5000 günü tamamlamışsa yaşına bakılmadan emekli olabilecek.