İşte EYT’linin emeklilik hesabı! Hangi tarihlerde sigortalı olanlar yasa kapsamına girecek? Prim ve yıl formülüne göre emeklilik hesabı nasıl yapılacak?

Kadınlar için bu süre 20 yıl olduğu için süre 8 Eylül 2019 tarihinde tamamlandı. Buna göre bugün için yani 1 Kasım 2021 tarihine göre yıl şartını tamamlayanlar 1 Kasım 1996 tarihinden önce sigortalı olan erkek vatandaşları kapsamış olacak. 1996 ile 1999 arasında sigortalı olanlar için ise şart 25 yılı tamamladıklarında dolacak.