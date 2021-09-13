Carrefoursa fırsatları için son iki gün! Carrefoursa aktüel ürünler kataloğunda bütçeye dost birbirinde güzel indirimler…
Belirli tarihler arasında birbirinden güzel ve çeşitli ürünlerde uygun fiyat sunan, sıkça ziyaret edilen marketler zinciri Carrefoursa fırsatları için son iki gün kaldı. Carrefoursa aktüel ürünler kataloğunda bütçeye dost birbirinden güzel indirimler dikkat çekiyor. Temel gıdadan teknolojik ürünlere, bebek ürünlerinden atıştırmalıklara, kahvaltılıklardan kişisel bakım ürünlerine, telefon kampanyalarından mutfak gereçlerine evinizin pek çok ihtiyacını alabilirsiniz. Carrefoursa kataloğu haberimizden inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.
13.09.2021 15:31
- Son Güncelleme: 13.09.2021 15:31
Carrefoursa aktüel ürünler kataloğundaki fırsatlar 2 Eylül'de başladı ve 15 Eylül'de sona erecek. Carrefoursa şubelerinde cep telefonlarından tablete, beyaz eşyadan bebek oto koltuğuna, turşuluk hazırlayacaklar için gerekli malzemelerden gıda ürünlerine, güzellik ürünlerinden evinizi temizleyecek olan ürünlere kadar pek çok kategoriden seçenekler uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. 2 gün kalan fırsatları yakalamak için acele edin. İşte Carrefoursa katalog fırsatları…