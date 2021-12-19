En az 18 ay boyunca kira yardımı yapılıyor! 81 ildeki dar gelirli vatandaşlara müjde! 1.150 TL hesaplara anında yatırılıyor İstanbul, Ankara...

Kentsel dönüşüm kapsamında evi yapılana kadar farklı bir yerde kirada olanlar ya da kirasını ödeyemenler! Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 81 il genelindeki dar gelirli vatandaşlara kira yardımı yapılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm kira yardımı yaparken, Sosyal Hizmetler ve Kaymakamlık ise kirasını ödeyemeyenlere destek veriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm kira yardımı yaparken, Sosyal Hizmetler ve Kaymakamlık da kirasını ödeyemeyenlere maddi destek sağlıyor. Nasıl mı gelin bu yardımların detaylarına hep birlikte bakalım....