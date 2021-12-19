En az 18 ay boyunca kira yardımı yapılıyor! 81 ildeki dar gelirli vatandaşlara müjde! 1.150 TL hesaplara anında yatırılıyor İstanbul, Ankara...
Kira yardımları hakkında detaylı bilgileri haberimizde derledik. Neredeyse asgari ücret kadar kira istenen bir çok ilde dar gelirli vatandaşlara deslet yardım eli uzattı. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve Kaymakamlık yardımlarını duyurdu. Hem evli kentsel dönüşüme girenlere, hem de kirasını ödeyemeyenlere ödemeler yapılıyor. En az 18 ay ödenen bu yardımlar 715 TL - 1.150 TL arasında değişiyor. İşte detaylar...
Kentsel dönüşüm kapsamında evi yapılana kadar farklı bir yerde kirada olanlar ya da kirasını ödeyemenler! Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 81 il genelindeki dar gelirli vatandaşlara kira yardımı yapılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm kira yardımı yaparken, Sosyal Hizmetler ve Kaymakamlık ise kirasını ödeyemeyenlere destek veriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm kira yardımı yaparken, Sosyal Hizmetler ve Kaymakamlık da kirasını ödeyemeyenlere maddi destek sağlıyor. Nasıl mı gelin bu yardımların detaylarına hep birlikte bakalım....
ÇŞB'DEN KİRA YARDIMI MÜJDESİ!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü kira yardımı yapıyor. Şuanda başvurular alınmaya devam ediyor. Evini kentsel dönüşüme veren ev sahipleri ve kiracılara ödenen bu yardımlar en az 18 ay boyunca sürüyor.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada hem ev sahiplerine hem de bu evlerde kiracı olarak oturan kişilere kentsel dönüşüm kira yardımı ödemesi yapıldığını duyurdu.
NE KADAR KİRA YARDIMI YAPILIYOR?
En düşük aylık kira yardımı 715 TL iken, en yüksek rakam ise 3 büyük şehrimiz olan Ankara, İstanbul ve İzmir'de kira yardımı olarak ödenen 1.150 TL.