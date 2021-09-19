En az 1.500 TL maaş, 625-2.000 TL promosyon, yıllık 2.200 TL ikramiye... Emekliye 3'lü kazanç
Emekli aylığı bağlananlar, en az bin 500 lira maaşla birlikte, yıllık 2 bin 200 lira ikramiyeye ve 625 ile 2 bin lira arasında promosyona kavuşuyor. Emeklilik başvurusu yapılırken, banka tercihi işlemi de gerçekleştirilebiliyor. Bu şekilde bankasını seçen emekli, aylığı bağlanır bağlanmaz "3 yıl maaşımı sizden alacağım" taahhüdünü vererek promosyonunu cebine koyuyor.
19.09.2021 07:00
- Son Güncelleme: 19.09.2021 07:00
Son yıllarda emekliler pek çok kazanım elde etti. Yılda 2 kez bayram ikramiyesi, 3 yılda bir promosyon imkanı sağlandı, taban aylıklar yükseltildi.