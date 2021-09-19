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Haberler Ekonomi En az 1.500 TL maaş, 625-2.000 TL promosyon, yıllık 2.200 TL ikramiye... Emekliye 3'lü kazanç

En az 1.500 TL maaş, 625-2.000 TL promosyon, yıllık 2.200 TL ikramiye... Emekliye 3'lü kazanç

Emekli aylığı bağlananlar, en az bin 500 lira maaşla birlikte, yıllık 2 bin 200 lira ikramiyeye ve 625 ile 2 bin lira arasında promosyona kavuşuyor. Emeklilik başvurusu yapılırken, banka tercihi işlemi de gerçekleştirilebiliyor. Bu şekilde bankasını seçen emekli, aylığı bağlanır bağlanmaz "3 yıl maaşımı sizden alacağım" taahhüdünü vererek promosyonunu cebine koyuyor.

19.09.2021 07:00 - Son Güncelleme: 19.09.2021 07:00
En az 1.500 TL maaş, 625-2.000 TL promosyon, yıllık 2.200 TL ikramiye... Emekliye 3’lü kazanç

Son yıllarda emekliler pek çok kazanım elde etti. Yılda 2 kez bayram ikramiyesi, 3 yılda bir promosyon imkanı sağlandı, taban aylıklar yükseltildi.

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En az 1.500 TL maaş, 625-2.000 TL promosyon, yıllık 2.200 TL ikramiye... Emekliye 3’lü kazanç

Bu imkanlardan sadece mevcut emekliler, değil, yeni emekliler de faydalanıyor. Emekli maaşı bağlananlar, en az bin 500 lira aylık gelire kavuşuyor.

En az 1.500 TL maaş, 625-2.000 TL promosyon, yıllık 2.200 TL ikramiye... Emekliye 3’lü kazanç

Maaşı bağlananlar promosyonunu alabiliyor, ayrıca bayram ikramiyelerinden yararlanıyor.

En az 1.500 TL maaş, 625-2.000 TL promosyon, yıllık 2.200 TL ikramiye... Emekliye 3’lü kazanç

BAŞVURAN ALACAK

En az 1.500 TL maaş, 625-2.000 TL promosyon, yıllık 2.200 TL ikramiye... Emekliye 3’lü kazanç

3 yıllık taahhütle verilen promosyonun tutarı, maaşı bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlarda en az 625 lira, 2 bin 500 liranın üstünde olanlarda ise en düşük 750 lira oluyor.

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